紐森宣布撥937億於教育 為低收入學童設教育存款戶口（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

面對近760億的財政盈餘,加州州長紐森周三宣布在教育方面的投資,為所有4歲兒童提供幼稚園預備班,並為所有低收入家庭的孩子設立教育存款戶口。

紐森說:「我們要改變我們的教育系統,並不是回到之前的模式,而是對未來5年設定一個完全不同的藍圖。」

紐森周三在Monterey縣表示,在周五公布的預算中,加州將在K到12年級和社區大學的教育項目上撥款937億的歷來最高撥款,這比1月的預測多出80億。

當中會有33億來招聘和訓練新教師,30億來資助提供社會服務的社區大學。

在TK幼稚園預備班方面,目前只有9月2日至12月2日滿5歲的兒童可以報名,在紐森推動擴展的計畫下,所有4歲小孩都可以報名,這從2022至23學年開始分3年逐步落實,州府將給校區增加撥款來準備學校的擴展項目。

加州眾議員兼眾議院撥款委員會主席丁右立說:「紐森終於正視教育不平等的問題,我們感到鼓舞,只有25%的加州幼童可以報名預備班,另外75%不能全面推行幼稚園預備班,是重要的一步。」

在設立學生儲蓄戶口方面,紐森計畫從聯邦紓困方案中的撥款,拿出20億來為公立學校的低收入家庭學生,在上一年級的時候,每人會得到500元的存款,寄養青少年和無家可歸家庭的學生,可以多得500元。

在開學項目方面,要是學校在今年秋季全面親身授課的話,學校從每個學生的撥款將增加1%,預算的更多細節將在週五公布。

