【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)交通局宣佈本星期六將會全面恢復所有Muni線路的運作。

Muni輕鐵Embarcadero至West Portal站之間的地下路線將恢復運作,T-Line三街輕線都會延伸至West Portal總站,K Ingleside線也會延伸至Balboa Park總站,N Judah線恢復全線由Ocean Beach行駛至4街夾King街站。

另外又會恢復F線Castro站至漁人碼頭之間的服務,途經聯合廣場和渡輪大廈,又會改善列車設備,例如在地下線路加設Wi-Fi上網服務等。

市長布里德表示,Muni列車全線運作,可以帶動消費,重振經濟。

