黑侵事件致美東燃油短缺 或影響今夏旅遊

【KTSF 張麗月報導】

油管營運商Colonial Pipeline遭黑客網攻，供應近一半燃油給美國東岸的油管要暫停輸送運作，令到當地的燃油短缺，一些油站缺油，部份地區更有人恐慌性大排長龍入油，由於汽油求過於供，令到全美的汽油售價飆升，業內人士擔心，汽油短缺可能影響今年夏天的旅遊業。

Colonial公司就表示，要供應鏈回復正常運作，需要幾天時間修復，部份地區的燃油供應可能繼續受到干擾，業內專家和聯邦官員都呼籲民眾在這段期間不要囤積汽油。

疫情有所緩和之際，旅遊業希望可以強勁反彈復甦，但東岸焦慮的司機趕緊去入油，這種恐慌情緒推高了當地的汽油售價，業內人士估計，今個夏天的汽油售價將會升高。

美國汽車協會（AAA）發言人Jeanette C. McGee說：「售價升，部份因為油管關閉，但部份也因為需求，所以汽油價格今個夏天將會昂貴。」

AAA表示，現時全美平均汽油售價已經升破每加侖3元，是近6年來最貴，希望燃油需求上升，無阻民眾夏天開車出遊。

McGee說：「民眾將繼續旅遊，他們可能只作一些改動，可能縮短原先計劃的行程。」

航空業也受到衝擊，受事件影響的阿特蘭大機場是全球第二最繁忙的機場，該處的各大航空公司正尋求額外的燃料供應。

西南航空表示，燃料由運油車送到，American航空也要改變兩條長途飛行路線入油，這些改動都是因為油管營運商Colonial暫停輸送東岸近一半的燃油，造成燃油短缺，抬高售價。

原本可用運油車從陸路運載燃油，但貨車業缺乏合資格的司機，令業內人士很頭痛，也令人擔心，就算Colonial油管回復正常運作，許多獨立經營的油站，特別是在旅遊熱點可能會缺油。

Colonial油管全長5千幾英里，由德州起運送燃料，供應東岸十幾個州，佔東岸燃料供應近五成，在黑侵後公司關閉油管至今，事件反映黑客網路供擊行動已經危害到美國國家安全，聯邦政府正加緊介入處理，並採取行動對付黑客團體及打擊他們的資金鏈。

面對美國政府的報復，這次涉案的DarkSide黑暗面已經表示，旨在求財而不涉及政治。

FBI指，這個犯罪集團有俄羅斯背景，他們召集全球專精於數碼加密技術的黑客分頭做案，並利用加密貨幣交易，極難對付，自去年8月成立，至今已經做了許多單勒索案，目標都是有能力交贖金的民營企業。

北卡羅萊納州Charlotte市應急部門估計，該市七成油站沒有汽油供應，當地市長宣布即日起，民眾可免費乘搭公共交通工具。

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