黑侵事件致美東燃油短缺 或影響今夏旅遊

【KTSF 張麗月報導】

油管營運商Colonial Pipeline遭黑客網攻,供應近一半燃油給美國東岸的油管要暫停輸送運作,令到當地的燃油短缺,一些油站缺油,部份地區更有人恐慌性大排長龍入油,由於汽油求過於供,令到全美的汽油售價飆升,業內人士擔心,汽油短缺可能影響今年夏天的旅遊業。

Colonial公司就表示,要供應鏈回復正常運作,需要幾天時間修復,部份地區的燃油供應可能繼續受到干擾,業內專家和聯邦官員都呼籲民眾在這段期間不要囤積汽油。

疫情有所緩和之際,旅遊業希望可以強勁反彈復甦,但東岸焦慮的司機趕緊去入油,這種恐慌情緒推高了當地的汽油售價,業內人士估計,今個夏天的汽油售價將會升高。

美國汽車協會(AAA)發言人Jeanette C. McGee說:「售價升,部份因為油管關閉,但部份也因為需求,所以汽油價格今個夏天將會昂貴。」

AAA表示,現時全美平均汽油售價已經升破每加侖3元,是近6年來最貴,希望燃油需求上升,無阻民眾夏天開車出遊。

McGee說:「民眾將繼續旅遊,他們可能只作一些改動,可能縮短原先計劃的行程。」

航空業也受到衝擊,受事件影響的阿特蘭大機場是全球第二最繁忙的機場,該處的各大航空公司正尋求額外的燃料供應。

西南航空表示,燃料由運油車送到,American航空也要改變兩條長途飛行路線入油,這些改動都是因為油管營運商Colonial暫停輸送東岸近一半的燃油,造成燃油短缺,抬高售價。

原本可用運油車從陸路運載燃油,但貨車業缺乏合資格的司機,令業內人士很頭痛,也令人擔心,就算Colonial油管回復正常運作,許多獨立經營的油站,特別是在旅遊熱點可能會缺油。

Colonial油管全長5千幾英里,由德州起運送燃料,供應東岸十幾個州,佔東岸燃料供應近五成,在黑侵後公司關閉油管至今,事件反映黑客網路供擊行動已經危害到美國國家安全,聯邦政府正加緊介入處理,並採取行動對付黑客團體及打擊他們的資金鏈。

面對美國政府的報復,這次涉案的DarkSide黑暗面已經表示,旨在求財而不涉及政治。

FBI指,這個犯罪集團有俄羅斯背景,他們召集全球專精於數碼加密技術的黑客分頭做案,並利用加密貨幣交易,極難對付,自去年8月成立,至今已經做了許多單勒索案,目標都是有能力交贖金的民營企業。

北卡羅萊納州Charlotte市應急部門估計,該市七成油站沒有汽油供應,當地市長宣布即日起,民眾可免費乘搭公共交通工具。

