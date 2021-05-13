安老自助處辦一日遊帶長者參觀舊金山加州科學館（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

安老自助處周三舉辦一日遊，帶長者參觀位於舊金山（三藩市）的加州科學館，希望為他們提供一個安全環境輕鬆散心。

周三有50名公公婆婆來參觀加州科學館，觀賞動植物展覽，以及水族館等，好多都說是第一次來，科學館現時可以在有防疫措施之下重開總人數人半。

婆婆潘蓮愛說：「等了很久，不能出街，今次非常開心，多謝水族館。」

伯伯說：「好鍾意這裡，因為開眼界，看到科學知識，動植物有得看，認識地球很多東西。」

安老自助處表示，疫情令到好多長者的精神健康受影響，最近又因為擔心仇視亞裔的罪案而不敢出街，困在細小的散房公寓單位，於是跟科學館合作，希望提供一個安全舒適的環境，給他們進行康樂活動，同時亦表達關心。

安老自助處行政總裁鍾月娟說：「有些長者說過去15個月困在家裡，不敢出街，第一是因為疫情，這幾個月又好怕出街被人攻擊或者被嚇驚。」

加州科學館副館長Ike Kwon說：「我們見到很多負面新聞，壞事發生，因此我們想提供開心安全的活動，人們本應可以感到安全出街遊玩，但現實是目前只有像博物館地方可以提供到，所以我們很樂意提供。」

參觀過後有茶點，有巴士接送他們往返華埠，這個活動將會分三日舉行，總共為150長者提供日程。

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