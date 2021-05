安老自助處辦一日遊帶長者參觀舊金山加州科學館（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

安老自助處周三舉辦一日遊,帶長者參觀位於舊金山(三藩市)的加州科學館,希望為他們提供一個安全環境輕鬆散心。

周三有50名公公婆婆來參觀加州科學館,觀賞動植物展覽,以及水族館等,好多都說是第一次來,科學館現時可以在有防疫措施之下重開總人數人半。

婆婆潘蓮愛說:「等了很久,不能出街,今次非常開心,多謝水族館。」

伯伯說:「好鍾意這裡,因為開眼界,看到科學知識,動植物有得看,認識地球很多東西。」

安老自助處表示,疫情令到好多長者的精神健康受影響,最近又因為擔心仇視亞裔的罪案而不敢出街,困在細小的散房公寓單位,於是跟科學館合作,希望提供一個安全舒適的環境,給他們進行康樂活動,同時亦表達關心。

安老自助處行政總裁鍾月娟說:「有些長者說過去15個月困在家裡,不敢出街,第一是因為疫情,這幾個月又好怕出街被人攻擊或者被嚇驚。」

加州科學館副館長Ike Kwon說:「我們見到很多負面新聞,壞事發生,因此我們想提供開心安全的活動,人們本應可以感到安全出街遊玩,但現實是目前只有像博物館地方可以提供到,所以我們很樂意提供。」

參觀過後有茶點,有巴士接送他們往返華埠,這個活動將會分三日舉行,總共為150長者提供日程。

