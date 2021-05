CDC顧問小組建議12至15歲兒童接種Pfizer疫苗

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防及控制中心(CDC)一個顧問委員會周三建議,12至15歲的兒童和青少年也可以接種Pfizer的新型肺炎疫苗,全國各地的兒科醫生最早可以從周四開始替這些兒童和青少年接種。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)星期一批准Pfizer疫苗用於12至15歲的兒童和少年後,CDC顧問委員會在周三召開特別會議,討論疫苗對這個年齡層青少年的安全、免疫反應和效力,委員會會員表示,與會人士表示超過2千名12至15歲兒童和少年參與臨床試驗,當中沒有人有嚴重不良反應,當中91%的大部分人都會出現某種副作用。

最常見的是針口位、關節和肌肉痛、疲倦、頭疼、發冷和發燒,大部分副作用都是打第二針後出現,而且都會在一兩天內消失。

周三會議上,委員會15名會員中,14名支持把接種疫苗年齡降低至12歲,一名會員棄權。

要終止新型肺炎大流行,關鍵之一是兒童接種疫苗,衛生專家表示,除非兒童都接種疫苗,否則美國不大可能做到群體免疫。

美國3億3100萬人口當中,有大約兩成是兒童,要達到群體免疫,美國要有7成到8成半的人打疫苗,至今美國有超過1億5000萬18歲或以上成年人打了至少一劑疫苗,大約有1億1500萬人已經接種完整疫苗。

有大約13%成年人表示,一定不會打疫苗,有兩成一成年人則表示,會再看看情況,或者如果一定要才會接種。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。