華美半導體協會首次舉辦網上招聘會（視頻）

新冠疫情意外造成芯片短缺,華美半導體協會這個星期六將首次舉辦網上招聘會,有多家半導體大廠參與。

去年年底,全球芯片短缺問題開始出現,今年以來,全球多家汽車製造商因為芯片短缺被迫停產或減產,成了熱門話題,也讓半導體產業再度火紅起來,尤其在新冠疫情期間。

華美半導體協會會長張曉東說:「新冠疫情是對這個起了推波助瀾作用,因為新冠疫情來了以後,我打個比方來講就是車用晶片,車用芯片當時大家的預測是,大家都會在家裡,就沒有多少人開車,銷售量會下降,就不用車芯片,所以我知道很多車廠是取消的訂單,最後發現情況並不是這樣子,現在要再去下訂單的時候,一些芯片的產業就轉移到其他需求旺盛的企業。」

因應後續擴產需求,許多半導體公司啟動徵才,已經兩年沒有舉辦招聘會的華美半導體協會表示,透過一年的線上累積經驗已趨成熟,因此決定這個星期六舉辦首次線上招聘會,這次參加的公司包括台積電、英特爾等14家廠商,共有100多的職缺。

有專家表示,未來的招聘趨勢將會是線上及現場並兼。

<FlyHigh執行長謝杰男說:「因為第一輪的時候,可以擴大候選人,因為以前假如我每一輪都是現場,所以我可能只能在硅谷的人,但現在其實我個人覺得透過線上招聘會,我們可以把機會開到全美,甚至在美國以外在台灣都可以面試。」

主辦單位表示,這次報名參加線上招募的公司,跟往年參加現場招聘會的數目一樣。

華美半導體協會秘書長周浩華說:「尤其在社交網絡很多情況,基本上所有信息都被淹沒,這就是招聘會的好處,把信息推到你的面前,而且參加招聘會的公司,都是財務狀況很好的公司才會來。」

招聘會的下半場,FlyHigh的執行長謝杰男以及Futurewei的副總裁彭亮,來解析職業發展中常遇到的問題及應對之道,分析近期就業趨勢及未來行業走向,有興趣人士可上網查詢,網址:http://www.caspa.com/。

