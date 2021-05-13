華美半導體協會首次舉辦網上招聘會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

新冠疫情意外造成芯片短缺，華美半導體協會這個星期六將首次舉辦網上招聘會，有多家半導體大廠參與。

去年年底，全球芯片短缺問題開始出現，今年以來，全球多家汽車製造商因為芯片短缺被迫停產或減產，成了熱門話題，也讓半導體產業再度火紅起來，尤其在新冠疫情期間。

華美半導體協會會長張曉東說：「新冠疫情是對這個起了推波助瀾作用，因為新冠疫情來了以後，我打個比方來講就是車用晶片，車用芯片當時大家的預測是，大家都會在家裡，就沒有多少人開車，銷售量會下降，就不用車芯片，所以我知道很多車廠是取消的訂單，最後發現情況並不是這樣子，現在要再去下訂單的時候，一些芯片的產業就轉移到其他需求旺盛的企業。」

因應後續擴產需求，許多半導體公司啟動徵才，已經兩年沒有舉辦招聘會的華美半導體協會表示，透過一年的線上累積經驗已趨成熟，因此決定這個星期六舉辦首次線上招聘會，這次參加的公司包括台積電、英特爾等14家廠商，共有100多的職缺。

有專家表示，未來的招聘趨勢將會是線上及現場並兼。

<FlyHigh執行長謝杰男說：「因為第一輪的時候，可以擴大候選人，因為以前假如我每一輪都是現場，所以我可能只能在硅谷的人，但現在其實我個人覺得透過線上招聘會，我們可以把機會開到全美，甚至在美國以外在台灣都可以面試。」

主辦單位表示，這次報名參加線上招募的公司，跟往年參加現場招聘會的數目一樣。

華美半導體協會秘書長周浩華說：「尤其在社交網絡很多情況，基本上所有信息都被淹沒，這就是招聘會的好處，把信息推到你的面前，而且參加招聘會的公司，都是財務狀況很好的公司才會來。」

招聘會的下半場，FlyHigh的執行長謝杰男以及Futurewei的副總裁彭亮，來解析職業發展中常遇到的問題及應對之道，分析近期就業趨勢及未來行業走向，有興趣人士可上網查詢，網址：http://www.caspa.com/。

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