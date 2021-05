【KTSF】

中半島Burlingame的一間經營接近百年的殯儀館,周三下午突然發生火災,消防當局仍在調查起火原因。

火場地點是位於Park Road和Peninsula Ave的Crosby-N. Gray & Co殯儀館,消防人員下午4點左右接報前往現場滅火。

有鄰居表示,看到殯儀館的建築物飄出黑煙,消防人員主要在跟建築物相連的車庫一帶撲滅大火,車庫內可能存放著棺材。

火勢在傍晚5點之前受到控制,這間殯儀館是當地社區的一個地標,已經經營近一個世紀。

