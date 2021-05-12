全美多州各出奇招鼓勵民眾接種疫苗

【KTSF 嚴劍蓉報導】

全國不少地方的新型肺炎疫苗接種的步伐放緩，為了鼓勵仍在猶豫的民眾去打針，各地各出奇招。

在紐約市，為方便市民接種新型肺炎疫苗，當局在6個地鐵站設立疫苗接種站，為鼓勵更多人打針，由本週三至週六，所有在這6個接種站打針的人，可以獲發一張7日免費乘車卡。

另外，紐約市長白思豪表示，紐約市府將送出Brooklyn植物園、Bronx動物園和一些球賽的入場券，給接種疫苗的民眾。

在肯塔基州，州長宣布疫苗接種目標。

肯塔基州州長Andy Beshear說：「在未來兩週，希望能有22.5萬人接種疫苗。」

為了達到這一目標，當地彩票局與零售商合作，送出贈券予打針的人士，憑贈券可以免費換一張樂透彩票，有機會嬴得22萬5千元。

肯塔基州彩票局表示，推廣計劃開始的首數小時，已經有不少人去免費換彩票。

肯塔基州有約190萬人已接種疫苗，但要到州長定下的目標，才可以解除大部份的防疫措施。

肯州彩票局局長Mary Harville說：「肯州彩票局並不制定州政策，但我們知道州長想有250萬人接種疫苗，我們只是盡力而為。」

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