全美多州各出奇招鼓勵民眾接種疫苗

【KTSF 嚴劍蓉報導】

全國不少地方的新型肺炎疫苗接種的步伐放緩,為了鼓勵仍在猶豫的民眾去打針,各地各出奇招。

在紐約市,為方便市民接種新型肺炎疫苗,當局在6個地鐵站設立疫苗接種站,為鼓勵更多人打針,由本週三至週六,所有在這6個接種站打針的人,可以獲發一張7日免費乘車卡。

另外,紐約市長白思豪表示,紐約市府將送出Brooklyn植物園、Bronx動物園和一些球賽的入場券,給接種疫苗的民眾。

在肯塔基州,州長宣布疫苗接種目標。

肯塔基州州長Andy Beshear說:「在未來兩週,希望能有22.5萬人接種疫苗。」

為了達到這一目標,當地彩票局與零售商合作,送出贈券予打針的人士,憑贈券可以免費換一張樂透彩票,有機會嬴得22萬5千元。

肯塔基州彩票局表示,推廣計劃開始的首數小時,已經有不少人去免費換彩票。

肯塔基州有約190萬人已接種疫苗,但要到州長定下的目標,才可以解除大部份的防疫措施。

肯州彩票局局長Mary Harville說:「肯州彩票局並不制定州政策,但我們知道州長想有250萬人接種疫苗,我們只是盡力而為。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

