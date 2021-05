德州有老虎在街上遊蕩 一男子被捕

【KTSF 江良慧報導】

德州休斯敦有居民在母親節當日,在住家的社區發現一隻老虎在遊蕩,事後老虎被一個男人帶走,該男人目前已被拘捕,但他否認隻老虎是他的,而目前隻老虎也下落不明。

被指是飼養這隻老虎的男人已經被捕,但老虎就不知所踪,休斯敦警方指,26歲的Victor Cuevas被指涉及2017年一宗謀殺,他保釋外出期間,也是鄰居看到前院出現一隻老虎的時候。

鄰居說老虎沒有衝過來,但始終是野獸,因此他不敢冒險,返回家中。

居民在鄰里appNextdoor發出緊急通知,同時也報警求助,有休班縣警上前質問個男人。

休斯頓警局指揮官Ron Borza說:「我肯定會有市民開槍射老虎,我們這裡很多居民都有槍,而這並非我們所樂見的。」

但當警察到場後,Cuevas把老虎送上一架白色SUV然後開走,警方展開追捕但仍被他逃脫,他後來因為逃避警察被捕。

Borza說:「我們收到報告說他有猴子,在休斯敦養猴子不違法,只要不超過30磅。」

但養老虎肯定違反市條例,不過他的律師卻說,老虎不是他的。

被告律師Michael Elliott說:「由於我當事人捉到這隻老虎,把牠帶到安全地方,所有人就以為他是老虎的主人,以為老虎是他的。」

