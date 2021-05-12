德州有老虎在街上遊蕩 一男子被捕

【KTSF 江良慧報導】

德州休斯敦有居民在母親節當日，在住家的社區發現一隻老虎在遊蕩，事後老虎被一個男人帶走，該男人目前已被拘捕，但他否認隻老虎是他的，而目前隻老虎也下落不明。

被指是飼養這隻老虎的男人已經被捕，但老虎就不知所踪，休斯敦警方指，26歲的Victor Cuevas被指涉及2017年一宗謀殺，他保釋外出期間，也是鄰居看到前院出現一隻老虎的時候。

鄰居說老虎沒有衝過來，但始終是野獸，因此他不敢冒險，返回家中。

居民在鄰里appNextdoor發出緊急通知，同時也報警求助，有休班縣警上前質問個男人。

休斯頓警局指揮官Ron Borza說：「我肯定會有市民開槍射老虎，我們這裡很多居民都有槍，而這並非我們所樂見的。」

但當警察到場後，Cuevas把老虎送上一架白色SUV然後開走，警方展開追捕但仍被他逃脫，他後來因為逃避警察被捕。

Borza說：「我們收到報告說他有猴子，在休斯敦養猴子不違法，只要不超過30磅。」

但養老虎肯定違反市條例，不過他的律師卻說，老虎不是他的。

被告律師Michael Elliott說：「由於我當事人捉到這隻老虎，把牠帶到安全地方，所有人就以為他是老虎的主人，以為老虎是他的。」

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