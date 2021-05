舊金山匪徒索錢不遂用刀割傷男事主臉

【KTSF】

舊金山(三藩市)聯合廣場一帶發生傷人案件,匪徒用刀割傷男事主的臉。

舊金山警方發布匪徒的照片,他是一名30多歲的白人男人,身高6呎,體重150到160磅。

San Francisco Police Are Seeking Public Assistance in Locating Aggravated Assault… Posted by San Francisco Police Department on Wednesday, May 12, 2021

警方表示,早上10點幾,匪徒在Powell街200號地段,向34歲的男事主要錢,男事主表示,沒有錢,匪徒就開始大叫,並且用刀割傷事主的臉,造成很大的傷痕。

事主送院治療,沒有生命危險,匪徒仍然在逃。

警方呼籲市民提供資料,匿名報案熱線:(415)575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

