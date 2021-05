【有線新聞】

世衛宣布把印度變種病毒株,列為「令人憂慮」變種病毒,代表這變種病毒已威脅全球。

世衛指有證據指出,去年發現的印度變種病毒株傳播力更強,更能抵抗疫苗帶來的保護,但強調疫苗仍然有效。

印度變種病毒本來被列為「令人關注」,「升級」之後,和英國、南非及巴西發現的變種病毒屬同一級別。

當地確診人數稍稍回落,單日多32萬9千人染病,最窮困的比哈爾邦和北方邦之間恆河岸邊,出現大約40具屍體,居民相信是因為火葬場不勝負荷或家屬沒錢辦火葬,把遺體棄於恆河。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。