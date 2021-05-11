歐盟或快將迎美國遊客入境 出發到歐洲前要注意甚麼（視頻）



【KTSF 嚴劍蓉報導】

歐盟可能快將迎接美國遊客入境，大家如果想在這個暑假去歐洲遊玩，有什麼要注意？

歐洲當局因疫情而暫停非必要出行的措施已實施了超過一年，歐盟快將再次歡迎美國遊客到訪。

The Points Guy旅遊網站創辦人Brian Kelly說：「像克羅地亞和希臘等國已重開，若你已接種疫苗，便不用預先做檢測。」

根據較早前公布的建議，來自感染率低國家的遊客才可以入境，計劃的關鍵部分是電子綠色證書，前往歐洲的旅客需要帶備這證書，證明已接種新型肺炎疫苗，或對病毒有免疫力。

Kelly說：「看來6月可以去西班牙和法國，現時最大問題是英國，我們未聽說英國會重開，但情況向好。」

如果民眾計劃去歐洲旅行，有旅遊專家建議要謹記三件事。

首先是做功課，每個成員國會決定何時和如何放寬邊境限制，了解清楚你是否符合規定，因為那些規則還有修訂。

第二是要接種疫苗，如果要乘搭郵輪的話，Kelly說：「你一定要接種了疫苗，才能在今夏上任何一艘郵輪。」

第三就是在回來美國前，要拿到陰性檢測報告，無論你是否已接種疫苗，都要有這病毒檢測報告。

聯邦疾控中心（CDC）規定，所有由外國飛來美國，兩歲或以上的旅客，必須拿到起飛前72小時的病毒檢測陰性報告，才可以登機。

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