歐盟或快將迎美國遊客入境 出發到歐洲前要注意甚麼（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

歐盟可能快將迎接美國遊客入境,大家如果想在這個暑假去歐洲遊玩,有什麼要注意?

歐洲當局因疫情而暫停非必要出行的措施已實施了超過一年,歐盟快將再次歡迎美國遊客到訪。

The Points Guy旅遊網站創辦人Brian Kelly說:「像克羅地亞和希臘等國已重開,若你已接種疫苗,便不用預先做檢測。」

根據較早前公布的建議,來自感染率低國家的遊客才可以入境,計劃的關鍵部分是電子綠色證書,前往歐洲的旅客需要帶備這證書,證明已接種新型肺炎疫苗,或對病毒有免疫力。

Kelly說:「看來6月可以去西班牙和法國,現時最大問題是英國,我們未聽說英國會重開,但情況向好。」

如果民眾計劃去歐洲旅行,有旅遊專家建議要謹記三件事。

首先是做功課,每個成員國會決定何時和如何放寬邊境限制,了解清楚你是否符合規定,因為那些規則還有修訂。

第二是要接種疫苗,如果要乘搭郵輪的話,Kelly說:「你一定要接種了疫苗,才能在今夏上任何一艘郵輪。」

第三就是在回來美國前,要拿到陰性檢測報告,無論你是否已接種疫苗,都要有這病毒檢測報告。

聯邦疾控中心(CDC)規定,所有由外國飛來美國,兩歲或以上的旅客,必須拿到起飛前72小時的病毒檢測陰性報告,才可以登機。

