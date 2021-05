Santa Clara縣跟美足淘金者合辦青少年疫苗接種活動（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣跟美式足球隊淘金者合作,周二一連三天舉辦青少年疫苗接種活動,參加者還有贈品可拿。

Santa Clara縣中文訊息官張繼月說:「目前的數據顯示,青少年並不對新冠病毒免疫,尤其隨著畢業季的來臨,年輕學子即將參加畢業典禮及畢業舞會大型活動,Santa Clara縣呼籲青少年務必去接種疫苗,來保護自己及家人朋友,降低染疫的機會,畢竟有健康的身體,才有光明的前途。」

目前Santa Clara縣16歲以上縣民,完成兩劑只達到50%,還有4分之1沒接種疫苗,有官員表示,很多青少年在社交媒體接受關於疫苗的錯誤訊息,為了鼓勵青少年接種疫苗,Santa Clara縣跟足球隊淘金者合作,舉辦三天青少年之夜,對象是16到19歲青少年及家人。

周一有多位已經接種疫苗的高中生現身說法疫苗的重要性。

Evergreen Valley高中生Steve Luo說:「我選擇接種是為了保護家人朋友,為了四年級盡快回校上課,我上星期打第一劑,我很高興能夠跟朋友在一起,親自參加解碼比賽。」

這項活動不需預約,時間是星期二到星期四下午5點半到7點半,參加活動包括參觀球員更衣室、自拍照等,每晚供應有限的淘金者紀念品,以及每晚為前100名青少年提供10美元的禮品。

