加州擴大派發600元紓困支票對象 百分百補助欠租租客（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周一宣布擴大派發600元紓困支票對象，同時對欠租的租客百分之百補助。

紐森周一宣布一項總金額達1000億美元的經濟復甦救助計劃，其中的120億美元是用來派發600美元紓困金給收入不超過7萬5千元的成人，紐森說，80%的人，相當於3分之2的加州人有資格領取，有孩子的家庭額外獲得每個孩子500紓困金。

紐森說：「去年此時，我們宣布預測有543億的短缺，今天我們宣布預測有75.7億的盈餘，這是了不起的轉折，我們說加州會復甦，我幾個月前在州情咨文有說，加州不是只是復甦，而是呼嘯式的復甦。」

加上26億的聯邦補助，總共1000億美元的加州復興計劃，除了擴大派發現金對象，對於欠租者還給100%的紓困。

紐森說：「我們希望計劃加倍租金補助，目標是支付全部的欠租，在未來幾個月，對直接受疫情影響的租客，提供百分之百的援助，總金額是52億元。」

此外，該計劃還將涵蓋20億美元的救濟金，以幫助人們償還欠交的水電費。

周一的記者會在奧克蘭的拉丁美洲裔眾多的Fruitvale舉行，多位民選官員，包括奧克蘭市長Libby Schaaf，還特別用西班牙語發言，呼籲一定要報稅才有支票可領。

Schaaf說：「這些補助在加州前所未見的預算中，你一定要繳稅。」

紐森周一不斷強調，這個經濟復甦救助計劃不但是加州史無前例，也是全美史無前例，不過有記者問，發布的時機是否是他對抗被罷免的競選策略之一，紐森沒有回答。

紐森的這項大撒幣計劃需要得到州議會的批准。

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