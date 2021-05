加州擴大派發600元紓困支票對象 百分百補助欠租租客（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森周一宣布擴大派發600元紓困支票對象,同時對欠租的租客百分之百補助。

紐森周一宣布一項總金額達1000億美元的經濟復甦救助計劃,其中的120億美元是用來派發600美元紓困金給收入不超過7萬5千元的成人,紐森說,80%的人,相當於3分之2的加州人有資格領取,有孩子的家庭額外獲得每個孩子500紓困金。

紐森說:「去年此時,我們宣布預測有543億的短缺,今天我們宣布預測有75.7億的盈餘,這是了不起的轉折,我們說加州會復甦,我幾個月前在州情咨文有說,加州不是只是復甦,而是呼嘯式的復甦。」

加上26億的聯邦補助,總共1000億美元的加州復興計劃,除了擴大派發現金對象,對於欠租者還給100%的紓困。

紐森說:「我們希望計劃加倍租金補助,目標是支付全部的欠租,在未來幾個月,對直接受疫情影響的租客,提供百分之百的援助,總金額是52億元。」

此外,該計劃還將涵蓋20億美元的救濟金,以幫助人們償還欠交的水電費。

周一的記者會在奧克蘭的拉丁美洲裔眾多的Fruitvale舉行,多位民選官員,包括奧克蘭市長Libby Schaaf,還特別用西班牙語發言,呼籲一定要報稅才有支票可領。

Schaaf說:「這些補助在加州前所未見的預算中,你一定要繳稅。」

紐森周一不斷強調,這個經濟復甦救助計劃不但是加州史無前例,也是全美史無前例,不過有記者問,發布的時機是否是他對抗被罷免的競選策略之一,紐森沒有回答。

紐森的這項大撒幣計劃需要得到州議會的批准。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。