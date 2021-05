金球獎捲入賄選和會員不夠多元爭議 NBC宣布明年不轉播

【有線新聞】

金球獎主辦單位荷里活外國記者協會,近期捲入賄選和會員不夠多元的爭議,美國全國廣播公司(NBC)宣布下年不會轉播金球獎頒奬禮,三奪金球獎的男星湯告魯斯退還獎座抗議。

金球獎是美國影視界重要獎項被視為奧斯卡金像獎指標,全國廣播公司自1996年起一直轉播這場年度盛事,不過下年第79屆頒獎禮全國廣播公司決定不會轉播,加入抵制金球獎行列。

電視台期望主辦單位荷里活外國記者協會,更致力於有意義的改革,而改革需時,認為若協會能夠按計劃完成改革,可望2023年繼續轉播。

抵制金球獎風波起始是美國《洛杉磯時報》2月報道,荷里活外國記者協會20年來都沒有非裔人士能成為會員,而金球獎得主是由協會的87名會員投票選出。

除了會員背景不夠多元,報道亦指控部分會員在頒獎禮舉行前,接受片商設宴款待或豪華酒店住宿等,涉及賄選,包括在2019年超過30名協會會員獲邀到法國參觀《艾蜜莉在巴黎》拍攝,派拉蒙電視網安排他們在五星級酒店留宿兩晚,違反協會會員在每個項目不能接受逾125美元禮物的規定,劇集在今年頒獎禮獲音樂及喜劇類最佳女主角及最佳劇集提名,受到非議。

雖然荷里活外國記者協會已經宣布,未來一年半會增加更多非裔會員,但未能平息業界不滿,包括Netflix、擁有HBO的華納媒體和過百間荷里活公關公司,近日宣布除非協會實施有意義的改革,否則不會再合作。

曾經三奪金球獎的湯告魯斯退還獎座給荷里活外國記者協會抗議,他憑《生於七月四日》及《甜心先生》成為金球獎影帝,在《人生交叉剔》演出獲頒最佳男配角。女演員施嘉莉祖安遜亦發聲明,指以往有協會會員向她講過涉及性別歧視的說話,呼籲同行杯葛。

