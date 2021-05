「殖民管道」輸油管道遭網攻 未全面回復運作

【有線新聞】

美國最大輸油管營運商「殖民管道」被黑客攻擊勒索數天,只恢復部分運作。華府頒布緊急狀態令,放寬18個州的燃油產品陸路運送限制,確保燃油供應。

上周五被黑客勒索軟件攻擊的「殖民管道」,一度暫停所有輸油管運作。公司周日發聲明指,部分較小的分支管道已恢復運作,但4條主要管道運作仍未恢復。

「殖民管道」指正設定「重新運作」計劃,但沒表明服務何時可全面恢復,指只有確定情況安全、配合聯邦政府條例批准,才會全面恢復網絡。

外電引述美國前官員和業界消息,懷疑今次攻擊是由黑客組織DarkSide策劃,這個去年8月起活躍的組織入侵私人網絡 ,利用軟件加密檔案和盜取數據後癱瘓運作,勒索受害者,收到「贖金」後才會把檔案解密。受害者要再付更多錢黑客才不會把數據公開。

DarkSide過去三年攻擊西方國家,涉及數以百億美元,同時避免攻擊俄語國家的企業。

據了解,「殖民管道」被黑客盜取超過100GB數據,消息指,美國當局在攻擊發生後一日,已把黑客用作收集盜取數據的雲端系統變為離線狀態,相信「殖民管道」的數據沒流出。公司沒回應攻擊是否和DarkSide有關,或者有沒有支付贖金。

而「殖民管道」遭受攻擊後,影響輸往東岸的燃油供應,汽油期貨價格升超過3%,是2018年5月以來新高。

當局頒布緊急狀態,放寬得州和新澤西等18個州陸路運送燃油產品限制,總統拜登已聽取相關簡報,能源部、國土安全部、聯邦調查局合作應對。

商務部長雷蒙多表示,正盡全力避免燃油供應受影響,但承認這類網絡攻擊未來會愈來愈多,是令企業憂慮的情況。

