「殖民管道」輸油管道遭網攻 未全面回復運作

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美國最大輸油管營運商「殖民管道」被黑客攻擊勒索數天，只恢復部分運作。華府頒布緊急狀態令，放寬18個州的燃油產品陸路運送限制，確保燃油供應。

上周五被黑客勒索軟件攻擊的「殖民管道」，一度暫停所有輸油管運作。公司周日發聲明指，部分較小的分支管道已恢復運作，但4條主要管道運作仍未恢復。

「殖民管道」指正設定「重新運作」計劃，但沒表明服務何時可全面恢復，指只有確定情況安全、配合聯邦政府條例批准，才會全面恢復網絡。

外電引述美國前官員和業界消息，懷疑今次攻擊是由黑客組織DarkSide策劃，這個去年8月起活躍的組織入侵私人網絡 ，利用軟件加密檔案和盜取數據後癱瘓運作，勒索受害者，收到「贖金」後才會把檔案解密。受害者要再付更多錢黑客才不會把數據公開。

DarkSide過去三年攻擊西方國家，涉及數以百億美元，同時避免攻擊俄語國家的企業。

據了解，「殖民管道」被黑客盜取超過100GB數據，消息指，美國當局在攻擊發生後一日，已把黑客用作收集盜取數據的雲端系統變為離線狀態，相信「殖民管道」的數據沒流出。公司沒回應攻擊是否和DarkSide有關，或者有沒有支付贖金。

而「殖民管道」遭受攻擊後，影響輸往東岸的燃油供應，汽油期貨價格升超過3%，是2018年5月以來新高。

當局頒布緊急狀態，放寬得州和新澤西等18個州陸路運送燃油產品限制，總統拜登已聽取相關簡報，能源部、國土安全部、聯邦調查局合作應對。

商務部長雷蒙多表示,正盡全力避免燃油供應受影響，但承認這類網絡攻擊未來會愈來愈多，是令企業憂慮的情況。

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