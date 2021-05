印度連續4日增40萬人確診新型肺炎

【有線新聞】

印度連續4日單日新增逾40萬人感染新型肺炎,另外再多逾4千人死亡,世衛專家表示當地疫情急速惡化,另外有醫院爆發毛黴菌感染,有醫生懷疑與類固醇治療新型肺炎患者有關。

北方邦普拉亞格拉杰市疫苗接種中心未開門,已有大批民眾輪候接種疫苗。這個邦宣布延長宵禁,德里亦延長封城措施多一星期。有醫生協會促請當局實施全面仔細的全國封城,而非各地斷續推行。

世衛專家指根據當地流行病學調查,顯示變種病毒B.1.617傳播得很快,相信會改列為引起憂慮的變種,即是病毒不僅是變種,更相信是增加傳播力或令抗體無效的變種。

印度13億人口只有約2%人打了疫苗,專家警告單是疫苗接種不足以控制情況,還要靠防疫措施減少傳播,因為病毒複製、傳播得越多,就有更大機會發展和適應突變,增加出現新變種病毒的可能。

印度傳媒報道,西部馬哈拉施特拉邦亦有200人因毛黴菌症接受治療,當中有8名新型肺炎康復者因毛黴菌而死亡。鄰近的古吉拉特邦感染毛黴菌症的人超過100人。

有醫生認為,如使用類固醇治療新型肺炎患者,可能與毛黴菌症有關。因為類固醇減輕肺炎,亦可防止免疫系統過度反應,但同時也會降低患者免疫力,可能令毛黴菌有機可乘,這種真菌引發的病症死亡率高達五成。

孟買一間醫院近2個月出現24宗毛黴菌感染,大多數都是中年糖尿病患者,曾感染新型肺炎之後康復,有6人死亡,醫院過去一年只有6宗毛黴菌感染病例。

