專家憂疫苗接種減慢 冬季或再有新一輪爆發

【KTSF】

全美超過1.12億人,即是佔美國總人口近3分之1已經完成疫苗接種,但要達到群體免疫,仍然有一大段距離,有衛生專家擔心,不盡早接種疫苗,到了冬季,病毒可能又有新一輪的爆發。

多名國際巨星及名人一同參與全球性的演出,呼籲民眾盡快接種疫苗。

在一段預先錄製的講話中,總統拜登再一次請國民接種疫苗,他表示,他保證疫苗是安全,而且有效,在美國,所有年滿16歲或以上的人士都合資格接種疫苗。

根據CDC最新的數據顯示,過去7天,美國平均每天接種約198萬劑疫苗,對上一次平均接種數低於兩百萬劑的要數到3月2日。

數據顯示,疫苗的接種正不斷在減少當中,但同時,美國現正的接種人數仍不足以達到群體免疫。

約1.13億人完成接種疫苗,大約是美國3分之1的人,總共有近46%,約1.51億人,已經接種最少一劑疫苗。

白宮表示,在疫苗接種工作上有三大方針,第一是讓民眾更容易接種到疫苗;第二,提供國民更多數據,解答他們的疑問,從而增強他們對疫苗的信心;第三,確保疫苗分配做到公平公正。

而有衛生專家指,已準備好將接種新冠狀病毒疫苗作為日常生活的一部份。

CDC的研究員正決定是否需要定期補打劑量,來應對不同的變種病毒。

有白宮專家指,這項數據將於未來幾星期公布,按初步數據顯示,一些變種病毒對我們的影響並沒有想像中的嚴重,因此現時的疫苗對這些變種病毒仍然有效,雖然如此,大家仍要知道沒有接種疫苗的人,有更大機會確診。

此外,總統拜登早前訂下目標,在國慶日前希望為至少七成美國人接種最少一劑疫苗,不過按現時進度相信很難達到,至今全美只有四個州分分別是康涅狄格、夏威夷、馬薩諸塞,以及佛蒙特州達成這個目標。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。