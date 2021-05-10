專家憂疫苗接種減慢 冬季或再有新一輪爆發

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全美超過1.12億人，即是佔美國總人口近3分之1已經完成疫苗接種，但要達到群體免疫，仍然有一大段距離，有衛生專家擔心，不盡早接種疫苗，到了冬季，病毒可能又有新一輪的爆發。

多名國際巨星及名人一同參與全球性的演出，呼籲民眾盡快接種疫苗。

在一段預先錄製的講話中，總統拜登再一次請國民接種疫苗，他表示，他保證疫苗是安全，而且有效，在美國，所有年滿16歲或以上的人士都合資格接種疫苗。

根據CDC最新的數據顯示，過去7天，美國平均每天接種約198萬劑疫苗，對上一次平均接種數低於兩百萬劑的要數到3月2日。

數據顯示，疫苗的接種正不斷在減少當中，但同時，美國現正的接種人數仍不足以達到群體免疫。

約1.13億人完成接種疫苗，大約是美國3分之1的人，總共有近46%，約1.51億人，已經接種最少一劑疫苗。

白宮表示，在疫苗接種工作上有三大方針，第一是讓民眾更容易接種到疫苗；第二，提供國民更多數據，解答他們的疑問，從而增強他們對疫苗的信心；第三，確保疫苗分配做到公平公正。

而有衛生專家指，已準備好將接種新冠狀病毒疫苗作為日常生活的一部份。

CDC的研究員正決定是否需要定期補打劑量，來應對不同的變種病毒。

有白宮專家指，這項數據將於未來幾星期公布，按初步數據顯示，一些變種病毒對我們的影響並沒有想像中的嚴重，因此現時的疫苗對這些變種病毒仍然有效，雖然如此，大家仍要知道沒有接種疫苗的人，有更大機會確診。

此外，總統拜登早前訂下目標，在國慶日前希望為至少七成美國人接種最少一劑疫苗，不過按現時進度相信很難達到，至今全美只有四個州分分別是康涅狄格、夏威夷、馬薩諸塞，以及佛蒙特州達成這個目標。

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