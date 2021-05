影評：西雅圖華埠的動作喜劇《三隻老虎》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

西雅圖華埠學武的三個死黨,多年失散後,團聚要找殺死師父的兇手。

話說武術館的師父,一天在外遇襲喪命。下手的,也似乎是武術高手。師父多年前有三個徒弟:Danny、Hing和 Jim。三人曾是同一期學武的死黨,但是因為之間出現恩怨,已經多年失聯。三人出席師父的喪禮,決心要找出殺死師傅的兇手。但是過程中也需要他們重新習武,和對手對決。但是步入中年的三人,不但身手不如當年,也還要抱著身體多年來的創傷,並必須克服本身私人生活中的挑戰,更加要面對當年眾人為何翻臉的一段歷史,來找出師傅兇手和死因,並重振師傅的名譽。

《三隻老虎》是美籍越南裔導演陳國寶(Quoc Bao Tran)的首部長篇電影。他曾經和香港武術片導演元奎學習。在這部影片中的武打鏡頭,雖然包括經常出現中年男子身手受到肉體侷限的詼諧鏡頭,但是速度快而敏銳。確實看得出這三位主角,曾是武術精英。

除了主要的復仇劇情,劇情選擇將三人的焦點放在Danny 身上。婚姻失敗後的他,也需要和前妻共同監護的兒子,建立父子關係。在整頓自己生活的同時,也還得樹立可靠父親的榜樣。

至於三個徒弟之間的感情,在三人年輕時代拍攝的一系列錄像中,讓人感受到他們成長時的喜悅和學武時的艱苦。這是戲中最叫人感動的鏡頭。

和一般在華埠拍攝的美國電影比較,《三隻老虎》並不只是在華人社區取景,而是認真講述在那裡發生的一則故事,因此也更加感覺是一部自然感性的故事。

《三隻老虎 The Paper Tigers》看到美籍華裔社區的特色。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區戲院上映。上映城市包括:舊金山、San Bruno、Milpitas、Union City 和Mountain View。也包括聖荷西的Capitol Drive-in 汽車戲院。電影也同樣同步在線上推出。想在家觀看的話,可以到Apple iTunes、Google Play 和Vudu 等串流平台租看。

電影網頁:https://www.wellgousa.com/films/the-paper-tigers

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Paper Tigers” Review: A Seattle Chinese American comedy

“Screening Room” reviews “The Paper Tigers”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.wellgousa.com/films/the-paper-tigers

Now in theatres and also streaming.