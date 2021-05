San Leandro家暴命案法醫證實兩死者身分

【KTSF 黃恩光報導】

東灣San Leandro市星期一發生家庭暴力命案,丈夫殺死妻子後再自殺,兩人都是華裔,法醫官證實兩名死者的身份。

案發現場位於Crosby街15000號路段,San Leandro警方表示,星期一凌晨1點多,接到死者的父母報警,要求警方前往案發現場查看,警方到場後發現屋內有一男一女死於槍傷,調查後研判事件應該是跟家庭糾紛有關的謀殺後自殺的案件。

根據法醫官辦事處提供的資料,被殺的女死者姓張,名叫Xin Yang Zhang,而自殺的男死者姓謝,名叫Zhouhao Xie,兩人都是32歲。

警方證實死者夫婦來自中國,初步調查後相信是丈夫向妻子開了數槍後再自殺。

有鄰居對本台表示,這對夫婦有兩個年幼的孩子。

警方表示,這宗案件是非常罕見的悲劇,呼籲市民如果遭遇家庭暴力,可以致電911報警,或者撥打家暴危機24小時熱線:(510) 794-6055。

