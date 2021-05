涉在舊金山刺傷兩亞裔長者男子曾被捕20多次（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

周三在舊金山(三藩市)市中心Market街用刀刺傷兩名亞裔長者的刀手,是一名曾被捕20幾次的男子,地檢官博徹思表示周五會親自出庭。

舊金山地檢律師辦公室表示,被捕疑犯是54歲Patrick Thompson,被控虐老、致命武器襲擊罪,以及企圖謀殺罪等多項罪名。

Thompson也被指過去20年被捕超過20次,更一度被收押在精神病房,2019年他因為打人被捕,2017年又曾在5街一間庇護中心,用剪刀刺傷一名無家可歸者。

本案其中一名受害人,85歲的吳婆婆,周二案發後被送到舊金山總醫院搶救,他的孫子在GoFundMe網站表示,吳婆婆的情況有好轉,手術很成功,逐漸康復,至於該網站至今為婆婆眾籌得到9萬幾元。

案中另一名63歲亞裔女受害人的家屬就指,暫時不想公開身份。

地檢官博徹思表示,周四去醫院探訪兩名事主和家屬,兩人的傷勢穩定下來,博徹思又指周五會親自出庭處理這宗案件。

事發在周二下午約5時,吳婆婆在華埠買完餸,在Market街近4街巴士站等車時,突然被一名男子用長刀刺傷,手臂被刺穿並刺進胸部,另一名63歲亞裔女人也被刺傷。

吳婆婆捐款網站:https://www.gofundme.com/f/exvd5-help-my-grandma-with-medical-bills

