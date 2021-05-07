涉在舊金山刺傷兩亞裔長者男子曾被捕20多次（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

周三在舊金山（三藩市）市中心Market街用刀刺傷兩名亞裔長者的刀手，是一名曾被捕20幾次的男子，地檢官博徹思表示周五會親自出庭。

舊金山地檢律師辦公室表示，被捕疑犯是54歲Patrick Thompson，被控虐老、致命武器襲擊罪，以及企圖謀殺罪等多項罪名。

Thompson也被指過去20年被捕超過20次，更一度被收押在精神病房，2019年他因為打人被捕，2017年又曾在5街一間庇護中心，用剪刀刺傷一名無家可歸者。

本案其中一名受害人，85歲的吳婆婆，周二案發後被送到舊金山總醫院搶救，他的孫子在GoFundMe網站表示，吳婆婆的情況有好轉，手術很成功，逐漸康復，至於該網站至今為婆婆眾籌得到9萬幾元。

案中另一名63歲亞裔女受害人的家屬就指，暫時不想公開身份。

地檢官博徹思表示，周四去醫院探訪兩名事主和家屬，兩人的傷勢穩定下來，博徹思又指周五會親自出庭處理這宗案件。

事發在周二下午約5時，吳婆婆在華埠買完餸，在Market街近4街巴士站等車時，突然被一名男子用長刀刺傷，手臂被刺穿並刺進胸部，另一名63歲亞裔女人也被刺傷。

吳婆婆捐款網站：https://www.gofundme.com/f/exvd5-help-my-grandma-with-medical-bills

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