佛州通過新法對郵遞投票實施新限制

【KTSF】

在關鍵搖擺州份,佛羅里達州州長周四簽署一項法案,對郵遞投票和郵遞投票箱的使用實施新的限制,這項法案得到共和黨人的支持。

新法例限制郵遞投票箱的使用,如果要求取得郵遞選票時,必須附加新的身份證明要求,以及在每次新的大選週期,選民必須再次提出申領郵遞選票,而不是現時每兩次選舉週期要申領郵寄選票。

新法例也賦予選舉監察員更多權力提出反對,以及要求向選民提供幫助的工作人員,必須距離投票地方最少150呎。

佛州這項法案簽署後,一些民權團體馬上提告,佛州67個縣設法阻撓新法例實施,認為會傷害少數族裔和殘障人士。

前總統特朗普聲稱,2020年大選出現選舉舞弊之後,有十多個州的共和黨籍議員已經尋求立法去限制選舉權。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。