拜登到路州推銷2.3萬億元龐大基建計劃

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四深入南方共和黨陣地的路易斯安納州,推銷2.3萬億元的龐大基建計劃,他呼籲兩黨合作支持這就業計劃。

拜登在路州Lake Charles市發言,背景是一條有70年歷史的古老橋樑,拜登指出,這條Calcasieu River橋,就是其中一個例子,顯示建設已經落後於時代,這條橋原本的設計是每天處理3.7萬輛車的流量,但現時每天要處理超過8萬輛車。

他說在基建方面,美國曾經是全球首屈一指,但現時跌落第8位,由於基建缺陷,導致美國每年經濟損失1,600億元,因此有必要推行2.3萬億元的基建計劃。

拜登建議,大企業和最富有的階層需要繳交更多稅,來資助推行這個計劃,對於企業稅率問題,拜登說有得傾,他會持開放態度,可以考慮企業稅介乎25%至28%之間。

拜登又指出,計劃中的基礎建設職位在國內招聘,不會外判。

拜登說:「有近九成基建職位將不需大學學位,七成半職位不需副學士學位,這些職位都不會外判。」

不過,共和黨人就大力反對提高企業稅,並且抨擊這基建計劃規模太大和太貴。

此外,拜登也順帶推銷另一個1.8萬億元的「美國家庭計劃」,當中建議為3至4歲兒童提供免費學前教育,以及提供免費的兩年社區大學。

