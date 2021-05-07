美國兩青年意國殺警被判終身 家人稱判刑不合理（視頻）

May 7, 2021 國際新聞, 新聞, 熱點關注

 
【KTSF 黃候彬報導】

意大利法庭判處兩名美國青少年遊客無期徒刑，兩名被告因為購買毒品引起糾紛而殺害一名警察，其中一名被告的家人周四透過律師表示，這個判刑不合理。

涉案的美國青少年Finnegan Lee Elder，周三在法庭獲准與父母見面，他的家庭律師批評，法官重判兩名被告終身監禁不合理也毫無同情心，也指法官完全聽信案中遇害警察的拍檔有諸多漏洞的說詞，但對被告在被捕當日所落的口供就不接受，明知兩人並無預謀殺人，仍然當兩人是冷血殺手、是黑手黨頭子，這樣處理未免不合情不合理。

Elder家庭律師Craig Peters說：「（被告）所有口供都吻合查出的客觀事實，太令人不解的是他們對Gabe（同案被告）的判刑，切合黑手黨老大濫殺無辜之罪，兩個男孩如何能同列這等級？」

律師又表示，Finnegan的父母都不知道如何向兒子解釋，他講了真話但仍然受到重判，而Finnegan知道案發當晚自己做了不少錯事，知道會受懲罰，但沒有想到一切罪狀都上他的數。

不過情況未到絕路，因為意大利的司法制度不同美國，意大利在上訴時會有另一套審判，期望到時主審較有經驗、較為明智的法官會作不同的裁定。

案件發生在2019年，遊客Finnegan在羅馬夜總會買可卡因，發現貨不對辦，而同中間人發生糾紛，巡警介入在打鬥中，被Fannegan殺害。

Finnegan聲稱自衛，並指警員沒有表露身份，令他以為是毒販一方的人。

Finnegan被控用一把從加州帶到意大利的軍刀捅了警員西西路-雷加11次，行兇涉及拒捕，而同案被告Gabriel Hjorth就幫忙收藏涉案兇器，兩人被控謀殺罪名成立，法庭一審判處終身監禁，並向死者家屬賠償。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles