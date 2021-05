美國兩青年意國殺警被判終身 家人稱判刑不合理（視頻）

【KTSF 黃候彬報導】

意大利法庭判處兩名美國青少年遊客無期徒刑,兩名被告因為購買毒品引起糾紛而殺害一名警察,其中一名被告的家人周四透過律師表示,這個判刑不合理。

涉案的美國青少年Finnegan Lee Elder,周三在法庭獲准與父母見面,他的家庭律師批評,法官重判兩名被告終身監禁不合理也毫無同情心,也指法官完全聽信案中遇害警察的拍檔有諸多漏洞的說詞,但對被告在被捕當日所落的口供就不接受,明知兩人並無預謀殺人,仍然當兩人是冷血殺手、是黑手黨頭子,這樣處理未免不合情不合理。

Elder家庭律師Craig Peters說:「(被告)所有口供都吻合查出的客觀事實,太令人不解的是他們對Gabe(同案被告)的判刑,切合黑手黨老大濫殺無辜之罪,兩個男孩如何能同列這等級?」

律師又表示,Finnegan的父母都不知道如何向兒子解釋,他講了真話但仍然受到重判,而Finnegan知道案發當晚自己做了不少錯事,知道會受懲罰,但沒有想到一切罪狀都上他的數。

不過情況未到絕路,因為意大利的司法制度不同美國,意大利在上訴時會有另一套審判,期望到時主審較有經驗、較為明智的法官會作不同的裁定。

案件發生在2019年,遊客Finnegan在羅馬夜總會買可卡因,發現貨不對辦,而同中間人發生糾紛,巡警介入在打鬥中,被Fannegan殺害。

Finnegan聲稱自衛,並指警員沒有表露身份,令他以為是毒販一方的人。

Finnegan被控用一把從加州帶到意大利的軍刀捅了警員西西路-雷加11次,行兇涉及拒捕,而同案被告Gabriel Hjorth就幫忙收藏涉案兇器,兩人被控謀殺罪名成立,法庭一審判處終身監禁,並向死者家屬賠償。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。