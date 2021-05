舊金山新症自去年6月以來最低 七成居民已接種至少一劑疫苗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)成為灣區首個進入黃色疫情級別的縣,也就是限制措施最少的級別,由周四開始將進一步放寬限制。

舊金山現時每日新增26宗新症,是自去年6月以來最低,72%居民已接種至少一劑疫苗,不過市府有關當局表示,為餘下的兩成幾人接種的外展工作,需要花更多功夫。

應急管理局外務特派專員林偉浩說:「可能居民行動不便,記憶或心理障礙,甚至乎抗拒和擔憂,醫療上醫生要特別處理才接種。」

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮說:「我們完全可以了解和明白對疫苗有少少抗拒或疑問,我希望大家盡量找自己的家庭醫生去解答問題,即管去找。」

列治文區本星期五將會開設新的接種站,地點是30 Ave 741號列治文區鄰里中心,由早上9時至下午4時半,18歲以上居民和該區工作的人,可步行去接種疫苗,當局建議提前預約可以致電(415) 941-7765。

舊金山由周四起,酒吧、釀酒廠和酒莊都可以重開室內部分,人數是場所上限的25%,室內大部份場所可以重開容納最多一半的人數,例如是健身室、圖書館、戲院、遊樂場和辦公室。

室內堂食同桌不能超過3個家庭的限制取消,每桌可以最多8人。

接種完整疫苗的人,在戶外大部份情況無需再戴口罩.

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說:「例如你去戶外運動、用餐,或參與觀看球賽,舊金山巨人棒球隊,美足淘金者,甚至金州勇士籃球室內球場,他們都有特定區域專給一些完成接種的人,不需戴口罩地觀看球賽,當然建議大家隨身仍要戴口罩。」

不過參與集會等多人密集的地方仍要戴口罩,室內堂食時除了飲食期間,其他時間都要戴口罩,搭車、去醫院、在辦公室等,都仍要戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。