舊金山新症自去年6月以來最低 七成居民已接種至少一劑疫苗（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）成為灣區首個進入黃色疫情級別的縣，也就是限制措施最少的級別，由周四開始將進一步放寬限制。

舊金山現時每日新增26宗新症，是自去年6月以來最低，72%居民已接種至少一劑疫苗，不過市府有關當局表示，為餘下的兩成幾人接種的外展工作，需要花更多功夫。

應急管理局外務特派專員林偉浩說：「可能居民行動不便，記憶或心理障礙，甚至乎抗拒和擔憂，醫療上醫生要特別處理才接種。」

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮說：「我們完全可以了解和明白對疫苗有少少抗拒或疑問，我希望大家盡量找自己的家庭醫生去解答問題，即管去找。」

列治文區本星期五將會開設新的接種站，地點是30 Ave 741號列治文區鄰里中心，由早上9時至下午4時半，18歲以上居民和該區工作的人，可步行去接種疫苗，當局建議提前預約可以致電(415) 941-7765。

舊金山由周四起，酒吧、釀酒廠和酒莊都可以重開室內部分，人數是場所上限的25%，室內大部份場所可以重開容納最多一半的人數，例如是健身室、圖書館、戲院、遊樂場和辦公室。

室內堂食同桌不能超過3個家庭的限制取消，每桌可以最多8人。

接種完整疫苗的人，在戶外大部份情況無需再戴口罩.

疫情指揮中心亞裔專員吳毅說：「例如你去戶外運動、用餐，或參與觀看球賽，舊金山巨人棒球隊，美足淘金者，甚至金州勇士籃球室內球場，他們都有特定區域專給一些完成接種的人，不需戴口罩地觀看球賽，當然建議大家隨身仍要戴口罩。」

不過參與集會等多人密集的地方仍要戴口罩，室內堂食時除了飲食期間，其他時間都要戴口罩，搭車、去醫院、在辦公室等，都仍要戴口罩。

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