Millbrae市議員馮嘉輝鼓勵受疫情影響小商業申請援助（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

剛在11月大選中獲選中半島Millbrae市市議員的香港移民馮嘉輝,鼓勵San Mateo縣受到疫情影響的小商業向市府和縣府申請援助,而針對近來發生針對亞裔的仇恨事件,他也在下個週末帶頭主辦該縣的示威行動。

San Mateo縣至今有67% 16歲以上的居民完成了新冠疫苗接種工作,該縣目前仍舊處於橙色疫情級別,馮嘉輝透露,疫情下受到衝擊的小商業,該縣已經發出第一輪的援助金,有十多家主要是餐館的小商業受惠,目前的第二輪援助也有4間餐館各獲得一萬。

馮嘉輝說:「這是縣府給予小商業的援助,華聯商會繼續會聯絡縣內的小商業,幫助他們申請縣政府給的資助。」

馮嘉輝是Millbrae市歷來的第一位第一代移民的亞裔市議員,針對過去一年多不斷發生的針對亞裔的仇恨攻擊事件,他表示該市和縣府都會採取零容忍態度處理。

繼4月中的一場示威活動之後,馮嘉輝也參與主辦5月15日的另外一場全San Mateo縣的示威活動,地點是San Mateo市的中央公園(Central Park),時間是上午11點,將有代表該縣20多個城市的市府官員出席。

馮嘉輝說:「我希望我們每一個市民都能夠參與我們社區的事務,最近我們見到這麼多針對亞裔的仇恨事件,我們一定要團結,令到州府、市府官員都聽得見我們的訴求,讓他們用立法程序來保護我們市民的人生財產的安全,這是我們政府必須對每個市民必須盡的責任。」

另外,馮嘉輝也提到Millbrae市府最近從灣區捷運(BART)取回Millbrae地鐵站附近一塊地的管理權,這裡將興建新的混合用途發展項目,並將有上百個可負擔住屋提供申請。

