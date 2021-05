【KTSF】

一項最新公佈的研究證實,在美國,仇視亞裔罪行仍繼續急升,在全國16個大城市和縣,2021年第一季度的仇視亞裔罪行報案與去年同期相比大幅上升164%。

根據San Bernardino州立大學仇恨與極端主義研究中心的最新研究報告,反亞裔仇恨犯罪報案增幅最多的是紐約市,今年第一季的報案是42宗,比去年同期的13宗,大幅上升223%。

另一個同樣有很多亞裔人口的舊金山(三藩市),仇恨犯罪報案也從去年的5宗急升至今年的12宗,升幅是140%,波士頓和洛杉磯也分別有60%和80%的升幅。

根據這個報告,這些反亞裔仇恨犯罪最初開始增加是始於去年的3月和4月,同期美國的新型肺炎病例也急增,也多了對亞裔社區污名化的言論,世衛也是在同一期間宣布新型肺炎是大流行。

