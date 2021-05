舊金山911緊急調配中心華裔主管獲選為年度傑出員工（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)911緊急調配中心一名華裔主管級員工,最近獲選為年度傑出員工。

舊金山緊急調配中心協調員黃繼光(Justin Wong)說:「我為緊急調配員感到驕傲,我支持這群創造奇蹟的員工,為他們提供訓練,使他們工作更順利,我為此感到高興。」

黃繼光14年前加入舊金山緊急調配中心,從調配員做起,4年前晉升為主任,最近獲選為年度傑出員工,剛剛又升職為經理。

黃繼光不忘初心,仍很記得新入職時有一次幫助一位打911的老婦人,她突然發現丈夫沒有生命跡象,那一次是黃繼光第一次在電話提供急救方法。

黃繼光說:「我竭力幫助她,她當時崩潰了,可是你要設法說服她,再試試看,因為可能會挽救她丈夫的生命,我很記得那一次,雖然他最終不治。」

可能大家覺得911緊急調配員只是接線生,但其實他們的工作需要隨機應變,以及調配多個部門的人員。

黃繼光說:「是極大的喜悅,當你完美地拼合所有的部分,因為不單只是調配員,和來電求救的人,還有救護員、消防員和警員。」

黃繼光表示,一般人以為打911對方會自動知道你的位置,其實調配員需要冷靜地問許多問題,詢問來電人士所處的位置,以及身體狀況等等,他也提醒講中文的市民,打911時,需要告訴調配員自己是講Cantonese還是Mandarin,調配員才可盡快去找講廣東話或國語的翻譯員。

舊金山911緊急調配中心目前有160多名911緊急調配員,他們正在招聘更多人手,尤其是會講中文的人士。

舊金山911緊急調配員時薪44.59元至54.20元,年薪由92,000多元至11萬2千多元,黃繼光鼓勵有志投身這個行業的人士應徵。

黃繼光說:「你只需高中畢業文憑,通過背景審查,當然你要具備能力,同時應付多樣的任務,記憶力好,隨機應變和決斷,這是一份薪金優厚和穩定的工作。」

如果大家想查詢如何應徵,請點擊:https://www.jobapscloud.com/SF/sup/bulpreview.asp?R1=CCT&R2=8238&R3=903154

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。