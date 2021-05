【KTSF】

舊金山(三藩市)再發生亞裔遭襲擊事件,兩名亞裔婦女周二下午在市中心被人用刀刺傷。

事發在4街夾Market街一個巴士站,根據目擊者表示,當時一個持刀的男人很隨意的走在Market街上,當步行至巴士站時,就突然用刀攻擊現場的兩個女人,刺傷她們後他就離開現場。

兩名傷者分別是一名長者,以及一名30來歲的女性,兩人都是亞裔,事後已經被送到醫院。

警方表示,疑犯是一個50來歲、光頭的非洲裔,身高約6尺,身穿黑色上衣,藍色破爛牛仔褲,啡色皮帶,黑白色Nike球鞋,並拿著一個雙帶的小型旅行袋。

