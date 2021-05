【KTSF】

紐約再有亞裔遭人襲擊,一名亞裔女性在星期日在街上被一個陌生女子用槌打頭,對方更要求受害人脫下口罩。

事發在星期日晚上8時40分左右,在曼哈頓的Hells Kitchen地區,根據警方公佈的閉路電視片段,可以看到一名非洲裔女子走在兩名亞裔女子身後,根據報告,施暴者要兩名亞裔女子摘掉口罩,之後就用槌子打其中一人的頭。

事件中一名31歲亞裔女子頭部受傷縫了七針,而她的同伴則沒有受傷,事發後打人的女子逃離現場,警方還在追查她的下落。

根據台灣媒體,31歲的受害者是來自台灣的留學生,疫情期間,曾回到台灣和父母住,直到上個月才回到紐約。

她的母親先前才告訴她要小心美國許多攻擊亞裔事件,攻擊事件後,她已經和母親談過,將暫時搬回台灣。

