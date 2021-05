【有線新聞】

Facebook維持禁止美國前總統特朗普的帳戶,但未來幾個月會檢視。

Facebook獨立監督委員會指,特朗普1月6日的帖文,對參與衝擊國會的人表示支持、將他們的暴力行為合法化,言論嚴重違反平台的社區守則,裁定維持封殺其Facebook和Instagram 帳戶的決定。

但委員會指,無限期封殺特朗普帳戶沒有遵循公開程序,決定不合適,要求Facebook六個月內全面檢視並建議制定政策,平衡公眾安全和言論自由。

委員會又批評,Facebook平台施加含糊的罰則,然後交予委員會審查是「試圖逃避責任」。

