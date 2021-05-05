奧克蘭僑領陳錫澎遇襲案 嫌犯被起訴4控罪（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

上周四下午在奧克蘭華埠襲擊奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）的嫌犯，周二正式遭檢方起訴4項控罪，其中包括仇恨犯罪，陳錫澎表示欣慰，並對於案件的發展做出回應。

襲擊陳錫澎的嫌犯是25歲的奧克蘭居民James Lee Ramsey，阿拉米達縣地檢處對他提出4項控罪起訴，包括攻擊、毆打致人重傷、仇恨犯罪以及違反假釋規定等。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說：「很高興這個地檢官已經提出起訴，其中也包括仇恨犯罪，我估計最主要是因為我能聽懂英語，因為好多亞裔，可能不懂英語的時候，他們（嫌犯）在用髒話罵我們的話，可能沒有聽得懂，所以沒有講出來，所以這個對我來講也希望，除了我以外，我希望所有地檢官在不同的州縣，都能了解這個事情。」

陳錫澎的傷勢尚未完全康復，但他仍堅持繼續公開露面，出席對亞裔社區有益的活動。

陳錫澎說：「我也好感謝很多朋友，跟我認識的，不認識的，都對我很好，所以在此我說一聲謝謝各位。」

上週四4月30日，陳錫澎走在Broadway和8街上時，被人從背後出拳攻擊，導致陳錫澎身上多處受傷，需要包紮，褲子也破了。

由於陳錫澎在案發後拍下嫌犯照片，並留在現場協助警方調查，警方很快就將嫌犯逮捕。

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