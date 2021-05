奧克蘭僑領陳錫澎遇襲案 嫌犯被起訴4控罪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

上周四下午在奧克蘭華埠襲擊奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)的嫌犯,周二正式遭檢方起訴4項控罪,其中包括仇恨犯罪,陳錫澎表示欣慰,並對於案件的發展做出回應。

襲擊陳錫澎的嫌犯是25歲的奧克蘭居民James Lee Ramsey,阿拉米達縣地檢處對他提出4項控罪起訴,包括攻擊、毆打致人重傷、仇恨犯罪以及違反假釋規定等。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎說:「很高興這個地檢官已經提出起訴,其中也包括仇恨犯罪,我估計最主要是因為我能聽懂英語,因為好多亞裔,可能不懂英語的時候,他們(嫌犯)在用髒話罵我們的話,可能沒有聽得懂,所以沒有講出來,所以這個對我來講也希望,除了我以外,我希望所有地檢官在不同的州縣,都能了解這個事情。」

陳錫澎的傷勢尚未完全康復,但他仍堅持繼續公開露面,出席對亞裔社區有益的活動。

陳錫澎說:「我也好感謝很多朋友,跟我認識的,不認識的,都對我很好,所以在此我說一聲謝謝各位。」

上週四4月30日,陳錫澎走在Broadway和8街上時,被人從背後出拳攻擊,導致陳錫澎身上多處受傷,需要包紮,褲子也破了。

由於陳錫澎在案發後拍下嫌犯照片,並留在現場協助警方調查,警方很快就將嫌犯逮捕。

