【KTSF】

舊金山(三藩市)新型肺炎疫情持續改善,疫情級別周二由橙色進一步放寬至黃色,成為灣區首個疫情級別進入黃色的縣。

踏入黃色級別,代表舊金山可進一步重開室內活動,大多數商業的室內可容納人數可擴大至50%,體育或文娛活動的參加人數也可增加。

不提供食物的酒吧可恢復在室內營業,容納人數不多於25%。

