搵屋住：舊金山華埠可負擔房屋接受申請

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)華埠有一棟散房公寓,經翻新後如今成為可負擔房屋,目前有32個出租單位供低收入單身人士申請。

這棟散房公寓位於華埠Broadway街534號,總共提供46個散房單位,但目前只有32個單位接受申請,單位面積介乎114至168平方英呎,住戶可能要共用洗手間和廚房。

另外,大樓也提供洗衣房和居民休息室,申請人收入限制是地區收入中位數AMI的60%,月收入最低是1,682元,最高是4,483元,年收入不得超過53,800元,租金介乎841元至1,009元。

持有前舊金山重建局推薦書和租客安置書的人士,分別獲得第一和第二優先,在舊金山居住或工作人士是第三優先,這些單位歡迎持有Section 8第八段房屋補助券的民眾申請。

但由於新型肺炎疫情,目前不接受紙張申請,只接受網上申請。

申請截止日期為5月14下午5點,完成抽籤後,會再抽500個申請放入等候名單。

查詢詳情,請瀏覽:housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HnVLJUA3

