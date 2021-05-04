搵屋住：舊金山華埠可負擔房屋接受申請

【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）華埠有一棟散房公寓，經翻新後如今成為可負擔房屋，目前有32個出租單位供低收入單身人士申請。

這棟散房公寓位於華埠Broadway街534號，總共提供46個散房單位，但目前只有32個單位接受申請，單位面積介乎114至168平方英呎，住戶可能要共用洗手間和廚房。

另外，大樓也提供洗衣房和居民休息室，申請人收入限制是地區收入中位數AMI的60%，月收入最低是1,682元，最高是4,483元，年收入不得超過53,800元，租金介乎841元至1,009元。

持有前舊金山重建局推薦書和租客安置書的人士，分別獲得第一和第二優先，在舊金山居住或工作人士是第三優先，這些單位歡迎持有Section 8第八段房屋補助券的民眾申請。

但由於新型肺炎疫情，目前不接受紙張申請，只接受網上申請。

申請截止日期為5月14下午5點，完成抽籤後，會再抽500個申請放入等候名單。

查詢詳情，請瀏覽：housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HnVLJUA3

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