聖地牙哥翻覆沉船來自墨西哥 滿載無證客

【KTSF 韓千繪報導】

在剛剛過去的4月,根據邊境執法局的記錄,每天大約有6千名無證人士非法越過邊境進入美國時被捕,另外從墨西哥來的一艘載有多名無證客的木製機船,周日上午在加州聖地牙哥外海翻覆,初步證實3人死亡27人受傷。

星期一,國土安全部的一名官員公布了4月美墨邊境的非法越境人數為接近6千,在3月份時,這個數字是5,500,國土安全部長表示,非法越境的人數呈上升趨勢。

他還補充說明在過去一個月裡,拜登政府已經採取一系列措施,力求減少邊境無成人陪伴兒童的人數,最近幾週每天都有大約1,500人在美墨邊境試圖非法進入美國。

另一方面,一艘小型木造機動船周日上午在加州聖地牙哥外海翻覆,3人死亡27人受傷,出事的船隻是偷渡客企圖從美墨邊境闖關進入美國時最常搭乘的馬達動力低舷木船,由於這種小船經常被人口走私集團做為偷渡用途,當局還在繼續偵辦中,聯邦探員研判船上所載的絕大多數應為無證人士。

聖地牙哥消防局說,當地救生員、海關與邊境保護局周日上午接獲通報,Point Loma附近有船隻翻覆,3人被尋獲時已經死亡,還有27人獲救後送去醫院。

美國海岸防衛隊直升機當天在加州聖地牙哥外海搜索可能的生還者,由於這起船難發生地點是在聯邦水域,聯邦主管機關將展開調查。

根據初步調查,滿載無證客的木船,可能在近岸時觸礁,船身斷裂船上的人紛紛落水,大部分是自己游到岸邊,其中有6人是被當地救生員在海上救起,他們是游快到岸時又被海浪帶走。

聖地牙哥消防局指出,當地救生員從海灘救起25人,其中5人呼吸困難。

出事地海象險惡,巨浪把船打碎,可以看到抵達靠近出事地點時波濤洶湧的廣大海面,佈滿船身的木片殘骸及其他物品。

海關與邊境保護局經常在聖地牙哥沿線查到小型漁船,許多案例當中船上載有20人左右,某些偷渡船隻停靠到美墨邊境以北約數百海哩處,過去也曾傳出死亡事件。

上週四在Point Loma外海約11海哩處也攔截到一艘漁船,船上載著的15名男性及6名女性全被關押,他們全為墨西哥公民,並沒有合法的入美簽證,船上另外兩人涉嫌人口走私面臨聯邦犯罪起訴。

海關與邊境保護局在聲明中說,聖地牙哥最近氣候開始變得暖和,使得某些人存有錯誤解讀,以為非法跨越美墨邊境將變得更安全和更容易。

海關與邊境保護局統計顯示,2020年度,企圖從水路偷渡進入美國的事件累計有309起,2021年度到目前為止,已有157起水路偷渡事件。

海關與邊境保護局表示,執法單位將加強巡邏聖地牙哥附近水域,打擊非法入境。

