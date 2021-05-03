Verizon以50億元出售旗下媒體集團 包括Yahoo和AOL

May 3, 2021 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(Mike Mozart / CC BY 2.0)

【KTSF】

Verizon通訊公司將以50億元出售旗下的媒體集團，當中包括Yahoo和AOL，給私人財團Apollo全球管理。

Verizon日後改為專注發展無線網絡和其他網路供應業務，這宗交易意味著，Verizon逐漸放棄經營媒體業務，但Verizon仍然保留擁有出售之後公司的一成股權，並且將公司改名叫做Yahoo，而AOL的名字將會消失．

在Yahoo和AOL旗下的網路媒體品牌，包括TechCrunch和Yahoo Finance，日後這些品牌通通收歸Apollo旗下．

Verizon在2015年以44億元收購AOL，兩年後又以45億元收購Yahoo，今次交易，Verizon幾乎蝕一半價錢出售，預期這宗併購今年下半年完成．

其實Verizon紛紛出售媒體業務，去年出售HuffPost給BuzzFeed，最近也收售或關閉其他媒體資產，包括Tumblr和Yahoo Answers。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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