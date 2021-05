Verizon以50億元出售旗下媒體集團 包括Yahoo和AOL

【KTSF】

Verizon通訊公司將以50億元出售旗下的媒體集團,當中包括Yahoo和AOL,給私人財團Apollo全球管理。

Verizon日後改為專注發展無線網絡和其他網路供應業務,這宗交易意味著,Verizon逐漸放棄經營媒體業務,但Verizon仍然保留擁有出售之後公司的一成股權,並且將公司改名叫做Yahoo,而AOL的名字將會消失.

在Yahoo和AOL旗下的網路媒體品牌,包括TechCrunch和Yahoo Finance,日後這些品牌通通收歸Apollo旗下.

Verizon在2015年以44億元收購AOL,兩年後又以45億元收購Yahoo,今次交易,Verizon幾乎蝕一半價錢出售,預期這宗併購今年下半年完成.

其實Verizon紛紛出售媒體業務,去年出售HuffPost給BuzzFeed,最近也收售或關閉其他媒體資產,包括Tumblr和Yahoo Answers。

