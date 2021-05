英國研究指接種Pfizer或阿斯利康疫苗出現副作用比率低

【KTSF 張麗月報導】

英國一項根據研究證實,在現實生活中接種Pfizer或阿斯利康疫苗的人,針後副作用的比例遠低於臨床試驗中所見,這些針後反應主要是疲倦與頭痛,研究不涉及針後罕見血栓。

根據美國網媒Business Insider的報導,英國這項研究結果本週發表在醫學刊物刺針傳染病叢刊。

研究是根據英國一個專門為方便民眾通報針後反應而設的手機應用程式所取得的數據,有超過60萬人使用,名為ZOE COVID症狀研究的手機app,研究只關注對全身起作用的“系統性副作用”,而接種後的針口疼痛並不在內。

數據顯示,整體而言,只有4分1人聲稱有針後副作用,主要是疲倦與頭疼。

當中接種Pfizer疫苗的人,有14%人有針後疲倦,遠低於試驗階段中所錄得的63%。

而接種阿斯利康疫苗的人,就約有21%通報有針後疲倦,而試驗階段就有53%有這個副作用。

在針後頭疼方面,整體只有13%人通報,在接種第二劑疫苗後有頭痛,而試驗階段中錄得的第二針後,頭痛的人數比例是55%。

參與研究的King’s學院一名疫病專家表示,這個結果讓人安心打針,因為針後反應一般而言很輕微,這對50歲以上的人特別重要,因為這個年齡階層的人士比較容易中招。

刺針在英國的這項研究不涉及Moderna與Johnson & Johnson疫苗,因為英國尚未批准使用這兩種疫苗。

根據臨床試驗數據,有38%人接種單一劑J&J後感覺疲倦,而接種第二劑Moderna疫苗後,感疲倦的人就有69%。

