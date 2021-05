【有線新聞】

美國否認有報道指與伊朗達成交換囚犯協議。

伊朗國營傳媒引述消息報道,美國同意釋放四名伊朗囚犯,並解凍70億美元的伊朗資金,以換取伊朗釋放四名美國「間諜」。美國國務院隨即否認報道,會繼續跟進個案,直至被伊朗拘留的美國人能跟家人團聚。

伊朗駐聯合國大使表示,未能確認報道。

另外報道又指,英國將支付4億英鎊軍事裝備債務,以換取伊朗釋放被判顛覆政權罪成、有伊朗和英國雙重國籍女子扎加里,英國外交部未有正面回應,僅表示會繼續尋求解決事件。

