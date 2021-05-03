美國對印度實施旅遊限制 灣區印裔有何影響

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白宮周五宣布由下星期二開始，向新型肺炎疫情嚴峻的印度實施旅遊限制，對灣區的印度裔居民有甚麼影響呢？

南灣印度餐廳Aurum的老闆Anupam Bhatia表示，他得知在印度已有最少30個家人死於新型肺炎，感到非常痛心。

拜登總統周五簽署聲明，指由於印度的新增病例，佔全球整體新症3分1以上，所以對當地發出新的旅行禁令，禁止印度旅客入境，但美國公民, 合法居民或者學生等人仍可以入境美國，下星期二起生效，暫時未知持續到幾時。

除了旅遊受到限制，印度餐廳都有影響，有主廚表示，疫情期間已經令到購買印度食材的成本增加，擔心加上這個新旅行禁令，會再度推高成本，令印度餐廳和商店無法經營。

老闆表示可能要找其他途徑購買食材，他又說幸好他的父母在當地確診數字大增之前，搬了過來美國暫住，但是都很憂慮他們幾時可以安全回去。

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