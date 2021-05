美國對印度實施旅遊限制 灣區印裔有何影響

【KTSF】

白宮周五宣布由下星期二開始,向新型肺炎疫情嚴峻的印度實施旅遊限制,對灣區的印度裔居民有甚麼影響呢?

南灣印度餐廳Aurum的老闆Anupam Bhatia表示,他得知在印度已有最少30個家人死於新型肺炎,感到非常痛心。

拜登總統周五簽署聲明,指由於印度的新增病例,佔全球整體新症3分1以上,所以對當地發出新的旅行禁令,禁止印度旅客入境,但美國公民, 合法居民或者學生等人仍可以入境美國,下星期二起生效,暫時未知持續到幾時。

除了旅遊受到限制,印度餐廳都有影響,有主廚表示,疫情期間已經令到購買印度食材的成本增加,擔心加上這個新旅行禁令,會再度推高成本,令印度餐廳和商店無法經營。

老闆表示可能要找其他途徑購買食材,他又說幸好他的父母在當地確診數字大增之前,搬了過來美國暫住,但是都很憂慮他們幾時可以安全回去。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。