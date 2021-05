匪徒光天化日下打劫舊金山華埠珠寶店

【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠3名賊人光天化日下搶劫一間珠寶店,搶走總值數萬元的金飾,警方表示會全力追捕疑犯,案發時,舊金山警察局局長以及多名警局高層,正到訪一街之隔的中華總會館。

在微信圈裡廣泛流傳的片段所見,3名賊人站在位於華埠華盛頓街的六福珠寶店前,有人用硬物打破櫥窗玻璃,並搶走放在櫥窗的金飾,3人得手後逃去無蹤,消息指被搶走的金飾總值數萬元。

警方表示,這宗搶劫案周六早上約11時發生,當時六福珠寶已經開門營業,警方消息指,3名賊人其中一人負責擋住大門,不讓裡面的職員及顧客出來,另外二人就負責搶掠,整個過程大約十多秒,賊人後來往新呂宋巷逃走。

案發的同一時間,舊金山警察局局長Bill Scott及多名警隊高層正拜會中華總會館,並到訪多個商戶,局長Scott一行人後來也到遇劫的珠寶店視察,並承諾會盡一切辦法破案。

警方正翻查附近一帶的閉路電視,呼籲有線索的民眾與警方聯絡。

