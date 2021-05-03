匪徒光天化日下打劫舊金山華埠珠寶店

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舊金山（三藩市）華埠3名賊人光天化日下搶劫一間珠寶店，搶走總值數萬元的金飾，警方表示會全力追捕疑犯，案發時，舊金山警察局局長以及多名警局高層，正到訪一街之隔的中華總會館。

在微信圈裡廣泛流傳的片段所見，3名賊人站在位於華埠華盛頓街的六福珠寶店前，有人用硬物打破櫥窗玻璃，並搶走放在櫥窗的金飾，3人得手後逃去無蹤，消息指被搶走的金飾總值數萬元。

警方表示，這宗搶劫案周六早上約11時發生，當時六福珠寶已經開門營業，警方消息指，3名賊人其中一人負責擋住大門，不讓裡面的職員及顧客出來，另外二人就負責搶掠，整個過程大約十多秒，賊人後來往新呂宋巷逃走。

案發的同一時間，舊金山警察局局長Bill Scott及多名警隊高層正拜會中華總會館，並到訪多個商戶，局長Scott一行人後來也到遇劫的珠寶店視察，並承諾會盡一切辦法破案。

警方正翻查附近一帶的閉路電視，呼籲有線索的民眾與警方聯絡。

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