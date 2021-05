布林肯稱中國是拜登政府最大外交挑戰

【有線新聞】

美國國務卿布林肯,指中國分別對國內外加強打壓和侵略,若中美朝軍事對抗發展,不符合兩國利益,美國目的不是遏制中國,而是要維護受中國挑戰的秩序,又指深切關注中國的人權和知識產權議題。

美國國務卿布林肯到英國出席七國集團外長會議,焦點落在中國議題上。他出發前接受哥倫比亞廣播公司專訪,指中國過去數年對內加強打壓,對外亦越趨強硬進取、前所未見,似乎銳意主導全球。

布林肯形容與中國的競爭,是華府目前最大的外交挑戰。被問到是否認為中美關係朝軍事對抗發展,布林肯指此舉不符合中美雙方利益,強調美國無意遏制中國,但要維護受中國挑戰的秩序,任何國家挑戰,基於規則的國際秩序,美國均會挺身捍衛。他相信美國比起中國更能發揮人力資源優勢、這項影響國力的重要因素。

對於在中美外交高層3月於阿拉斯加的會談中,遭中方批評插手中國內政,布林肯說中國簽署了世界人權宣言,所以不是內部事務,斥責北京政府違反承諾,鎮壓香港民主,於新疆進行種族滅絕。

他亦提到拜登政府非常關注中國竊取知識產權等經濟議題,種種跡象均顯示中國涉及不公平競爭,而且方式越來越對立,美國與其他志同道合被惹怒的國家聯手,將能夠有力地促請中國停止。

