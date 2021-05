影評：張藝謀的間諜驚悚片《懸崖之上》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

上世紀30年代偽滿洲國時期,四位特工潛入中國東北部,卻面對叛徒的殘忍威脅。

上世紀三十年代末,四位在蘇聯接受特訓的中國特工潛入中國東北部。他們的任務,是要從日本傀儡政府的滿州國,救出一名能夠向世人揭露日本佔領軍暴行的關鍵人物。四位特工是兩對情侶,但為了不分神,拆散情侶分成兩組。可是從跳傘降落的第一刻起,就面對叛徒的出賣。接應他們的也都是特工,一組成功逃離,另一組卻被傀儡政府特工包圍。出現百般曲折的暗鬥,四人能否完成這個艱鉅任務?

這是導演張藝謀從影來,首度拍攝間諜片。劇本出自張藝謀和全勇先的合作,開頭看雙重和三重間諜

會有些許混淆。正如所有張藝謀導演的影片,攝影是這部影片的最大強處。每一個鏡頭都有強烈的觀感,特別是穿插了許多高空鏡頭;即使電影的主要色調是冬天的白、灰與黑,而所有外景都在下雪。劇中有不少緊張鏡頭,特別是特工之間的互相猜疑,甚至也穿插了一段老爺車路上追逐的鏡頭,包含了一般動作片的元素。既然是一部間諜片,對四位特工的刻畫感覺有點草率,但是電影結尾也有感人一幕。

劇中不難不觀察到,也包含了傀儡政府下特工的殘暴和對共產黨政府的讚頌。感覺是刻意突顯的元素,但還不至於過於取巧。而在逐漸認識這些特工之後,他們低調的演出中,卻有高度吸引人的表現,也叫人更加欽佩這些歷史中人物的犧牲。

《懸崖之上 Cliff Walkers》看張藝謀在間諜片中的表現,也是一種精彩享受。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影在美、中等多個國家同步推出。目前在灣區戲院廣泛推出,包括多家AMC 和Landmark 戲院上映。也包括聖荷西的West Wind Capitol 汽車戲院。

電影網頁:https://cmc-pictures.com/cliff-walkers/

“Cliff Walkers” Review: Zhang Yimou’s gorgeous spy thriller

“Screening Room” reviews “Cliff Walkers”

Rating: 4 out of 5 stars

Now in theatres.