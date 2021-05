美國多市宣布重開計劃 為重返正常生活邁出一大步

【KTSF 江良慧報導】

踏入5月,美國多個城市、商業、球場和娛樂場所都紛紛宣布重開的計劃,為美國人重返疫症大流行前的正常生活邁出一大步。

有種種跡象顯示,生活有望恢復正常,新型肺炎7天平均死亡率下降至今年最低,全國有一億人已經接種完整疫苗。

白宮抗疫協調總監Jeff Zients說:「我們看到美國能做得到,當我們團結並各盡本分時。」

曾經一度是全國疫情重災區的紐約市,預計會在7月1日全面重開。

紐約市市長Bill de Blasio說:「人民在打疫苗和擊退新型肺炎,而且奏效,他們已準備好東山再起。」

旅遊業也已經為夏季做準備,在Delta航空的飛機上,再無需留空中間座,迪士尼樂園也在史無前例關閉13個月後重開,入場人數是最高人數上限的四分一,也會不可以與卡通人物公仔擁抱。

另外,周六舉行的肯塔基州打比賽也容許觀眾入場,不過要戴口罩。

Louisville市長Greg Fischer說:「大家都很興奮,對於能稍稍重返正常。」

體育運動方面,阿特蘭大勇士棒球隊和United足球隊則將恢復百分百入場人數。

不過專家就警告還是要提高警惕。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「這病毒之前曾經騙過我們。」

並指出疫苗猶豫是重返正常生活的巨大阻力。

Walensky說:「越多人打疫苗 我們的病例會越少。」

