【KTSF】

聯邦運輸安全管理局(TSA)周五延長口罩令至9月。

在口罩令下,所有兩歲以上的旅客,在乘搭巴士、火車和客機期間,以及使用機場時都必須戴口罩,部分殘障人士可獲豁免,違例者初犯會被罰款250元,累犯最高被罰款1,500元。

這項口罩令原本於下月11號屆滿,TSA今日宣布延長口罩令至9月13號,航空公司也有要求乘客戴口罩,至今有超過2千人因為在機上拒戴口罩被列入禁飛名單。

