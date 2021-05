加州眾議員邱信福接種第二劑疫苗 提醒民眾記得接種完整疫苗

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣在為100萬個居民接種新冠疫苗接種之後,目前擴大接種工作,也鼓勵所有16歲以上的青少年接種疫苗,而代表舊金山的加州眾議員邱信福周五接種第二劑疫苗時,也提醒民眾記得接種完整的疫苗。

邱信福周五在舊金山的東華醫院接種第二劑疫苗,他指出有至少500萬國人還沒有去打第二針,Pfizer與Moderna疫苗都要打兩針才算是接種完整的疫苗。

邱信福說:「直到接種第二劑疫苗之後,才能夠達到90%至95%的效用,並能夠得到保護,所以我們鼓勵大家不單要打第一針,也要打第二針,這樣才能看到曙光。」

而在Santa Clara縣,已經有超過100萬人接種了新冠疫苗,這是Santa Clara縣居民的3分之2。

Santa Clara縣新冠病毒檢測與疫苗接種官Marty Fenstersheib醫生說:「我們已得利於完成接種者,現在新冠病例有所減少,也有更少人感染後病重甚至死亡。」

Santa Clara縣現在每天有近100宗確診病例,大多數是年輕人,而因為有變種病毒正在社區間傳染,現在是和時間賽跑。

該縣16、17歲的青少年中,有3分之1接種了疫苗,但是在拉美裔社區,這個數字跌至10分之1。

聖荷西Overfelt高中的女足球隊長Andrea Hernandez表示,社交媒體上廣傳青少年不屬於高危社區,這促使一些人不願意接種疫苗。

Hernandez說:「我相信有越多我年紀的人出來說接種疫苗,和說打針很重要,便會有更多的人去打針。」

而為了進一步擴大縣內的疫苗接種工作,Santa Clara縣也在不斷開設接種中心, 一些甚至不需要預約,而且完全免費。

要取得更多資訊,可以到sccFreeVax.org的網站查詢,網站也有中文說明。

