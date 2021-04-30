住家和辦公室被搜 朱利安尼否認做錯任何事

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周三遭到聯邦執法機構搜索住家和辦公室的前紐約市長朱利安尼，周四首度就事件做出回應，否認做錯任何事，而總統拜登和前總統特朗普也對事件做出回應。

朱利安尼位於曼哈頓Madison Ave的公寓，及位於Park Avenue的辦公室，周三遭聯邦執法機構搜索引發關注，他周三透過律師發表聲明之後，周四首度為自己發聲，在他的廣播節目Rudy Giuliani Show回應事件，證實調查跟他與烏克蘭的關係有關。

朱利安尼說：「搜索令是針對我沒有登記為外國代理人，這完全不是事實，我一直都能夠也願意去證明過去兩年來的指控非事實，但聯邦司法部卻忽視，事件涉及我，他們認為我代表烏克蘭。」

聯邦調查人員周三執行了數個搜索令，希望找出朱利安尼可能涉嫌違反外國遊說法的相關證據，聯邦司法部的調查已進行超過兩年，調查重點在於朱利安尼在烏克蘭的活動，部分則涉及他在其他國家的業務問題。

朱利安尼的律師則證實，周三的搜索內容主要是電子裝置，幹員拿走了朱利安尼助理的一部電腦，以及他的律師朋友Victoria Toensing的手機等，另外，朱利安尼和其他人士的溝通也在搜索令的範圍，包括右翼專欄作家John Solomon。

朱利安尼強調，他當時是以時任總統特朗普律師的身分，而非以烏克蘭的遊說者去處理烏克蘭事務，前總統特朗普周四也回應事件說：「他愛這個國家，他們卻搜索他的公寓，這就像是，不公平，而且是雙重標準，我不認為以前有過這樣，這非常、非常不公平。」

至於拜登總統接受MSNBC訪問時則說，他對周四的搜索行動並未提前被告知，他也不會干預司法體系。

拜登說：「我曾經立下誓言，我不會以任何方式和命令，或去阻止聯邦司法部進行中的調查，我跟其他人一樣昨晚得知，事發時我根本不知道。」

76歲的朱利安尼早已因為烏克蘭問題被聯邦當局監視，由於搜索令是由聯邦司法部高層簽發，顯示朱利安尼有可能最終要面對聯邦起訴。

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