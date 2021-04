住家和辦公室被搜 朱利安尼否認做錯任何事

【KTSF】

周三遭到聯邦執法機構搜索住家和辦公室的前紐約市長朱利安尼,周四首度就事件做出回應,否認做錯任何事,而總統拜登和前總統特朗普也對事件做出回應。

朱利安尼位於曼哈頓Madison Ave的公寓,及位於Park Avenue的辦公室,周三遭聯邦執法機構搜索引發關注,他周三透過律師發表聲明之後,周四首度為自己發聲,在他的廣播節目Rudy Giuliani Show回應事件,證實調查跟他與烏克蘭的關係有關。

朱利安尼說:「搜索令是針對我沒有登記為外國代理人,這完全不是事實,我一直都能夠也願意去證明過去兩年來的指控非事實,但聯邦司法部卻忽視,事件涉及我,他們認為我代表烏克蘭。」

聯邦調查人員周三執行了數個搜索令,希望找出朱利安尼可能涉嫌違反外國遊說法的相關證據,聯邦司法部的調查已進行超過兩年,調查重點在於朱利安尼在烏克蘭的活動,部分則涉及他在其他國家的業務問題。

朱利安尼的律師則證實,周三的搜索內容主要是電子裝置,幹員拿走了朱利安尼助理的一部電腦,以及他的律師朋友Victoria Toensing的手機等,另外,朱利安尼和其他人士的溝通也在搜索令的範圍,包括右翼專欄作家John Solomon。

朱利安尼強調,他當時是以時任總統特朗普律師的身分,而非以烏克蘭的遊說者去處理烏克蘭事務,前總統特朗普周四也回應事件說:「他愛這個國家,他們卻搜索他的公寓,這就像是,不公平,而且是雙重標準,我不認為以前有過這樣,這非常、非常不公平。」

至於拜登總統接受MSNBC訪問時則說,他對周四的搜索行動並未提前被告知,他也不會干預司法體系。

拜登說:「我曾經立下誓言,我不會以任何方式和命令,或去阻止聯邦司法部進行中的調查,我跟其他人一樣昨晚得知,事發時我根本不知道。」

76歲的朱利安尼早已因為烏克蘭問題被聯邦當局監視,由於搜索令是由聯邦司法部高層簽發,顯示朱利安尼有可能最終要面對聯邦起訴。

