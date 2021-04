華盛頓州亞裔男子被白人男子用刀刺死

【KTSF 江良慧報導】

華盛頓州一個亞裔男人,星期日在一棟公寓大廈外被一名白人男人用刀刺死,警方表示,疑犯在事後聲稱,自己被一個反對戴口罩人士攻擊。

事發在星期日晚上7時左右,在距離西雅圖約30分鐘車程的Bothell地區,當時兩名亞裔男人正在離開一棟公寓大廈,而站在大門旁邊的一名25歲白人住客,突然對兩人用手指做出粗口手勢,其中一名亞裔男人,29歲的John Hyunh,於是問對方為何這樣做時,白人男人隨即拔出一把刀,並刺向Hyunh心臟,疑犯之後企圖襲擊另一名亞裔,但對方避過襲擊。

現場一些圍觀的人隨即企圖協助搶救,隨後到場的急救人員也嘗試輸血,不過最後他還是在送院途中證實死亡。

警方到場後拘捕25歲疑犯,疑犯母親表示,兒子剛回到家中,而且表現緊張,聲稱自己被一個反口罩人士襲擊,但當他母親問他哪裡受傷時,他就說自己沒有受傷,不過似乎傷了對方。

事後死者的朋友替他家屬發起眾籌,有消息指死者新婚不久。

