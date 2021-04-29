華盛頓州亞裔男子被白人男子用刀刺死

【KTSF 江良慧報導】

華盛頓州一個亞裔男人，星期日在一棟公寓大廈外被一名白人男人用刀刺死，警方表示，疑犯在事後聲稱，自己被一個反對戴口罩人士攻擊。

事發在星期日晚上7時左右，在距離西雅圖約30分鐘車程的Bothell地區，當時兩名亞裔男人正在離開一棟公寓大廈，而站在大門旁邊的一名25歲白人住客，突然對兩人用手指做出粗口手勢，其中一名亞裔男人，29歲的John Hyunh，於是問對方為何這樣做時，白人男人隨即拔出一把刀，並刺向Hyunh心臟，疑犯之後企圖襲擊另一名亞裔，但對方避過襲擊。

現場一些圍觀的人隨即企圖協助搶救，隨後到場的急救人員也嘗試輸血，不過最後他還是在送院途中證實死亡。

警方到場後拘捕25歲疑犯，疑犯母親表示，兒子剛回到家中，而且表現緊張，聲稱自己被一個反口罩人士襲擊，但當他母親問他哪裡受傷時，他就說自己沒有受傷，不過似乎傷了對方。

事後死者的朋友替他家屬發起眾籌，有消息指死者新婚不久。

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