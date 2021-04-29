南灣VTA司機遭不明人士用箭攻擊（視頻）

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南灣大眾運輸系統VTA的一名司機，周二遭不明人士用箭攻擊，當局正在調查案件是否涉及仇恨犯罪。

周三聖塔克拉拉縣縣警在Alum Rock轉運中心停車場調查，周二在車站附近被箭射中的VTA駕駛，目前還在住院治療，當時他和另一名同事走在車站附近，被不明人士用箭攻擊，現場發現一枝黑色的箭。

聖塔克拉拉縣警局發言人Russell Davis說：「他突然的背後中箭，是一枝箭的尖銳五體，那枝箭射到他時有穿過皮膚。」

案發現場在Sierra Grande Way和South Capitol Avenue路口，傷者是一名36歲錫克教徒，他和同行的同事頭上都纏著頭巾，官員相信他的打扮或宗教，可能是遭攻擊的原因。

Davis說：「我們會用盡一切資源，來看這是否是一起仇恨犯罪，我們目前還資訊不足，我可以確定的是，這是針對性的攻擊。」

受傷司機所屬的工會代表聲稱，目前他的情況良好，而且情況有可能更糟，因為這枝箭差點就射中肺部，所幸只射中背部。

工會表示，他們的會員上班期間時常遭到言語或肢體攻擊。

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