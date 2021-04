南灣VTA司機遭不明人士用箭攻擊（視頻）

【KTSF】

南灣大眾運輸系統VTA的一名司機,周二遭不明人士用箭攻擊,當局正在調查案件是否涉及仇恨犯罪。

周三聖塔克拉拉縣縣警在Alum Rock轉運中心停車場調查,周二在車站附近被箭射中的VTA駕駛,目前還在住院治療,當時他和另一名同事走在車站附近,被不明人士用箭攻擊,現場發現一枝黑色的箭。

聖塔克拉拉縣警局發言人Russell Davis說:「他突然的背後中箭,是一枝箭的尖銳五體,那枝箭射到他時有穿過皮膚。」

案發現場在Sierra Grande Way和South Capitol Avenue路口,傷者是一名36歲錫克教徒,他和同行的同事頭上都纏著頭巾,官員相信他的打扮或宗教,可能是遭攻擊的原因。

Davis說:「我們會用盡一切資源,來看這是否是一起仇恨犯罪,我們目前還資訊不足,我可以確定的是,這是針對性的攻擊。」

受傷司機所屬的工會代表聲稱,目前他的情況良好,而且情況有可能更糟,因為這枝箭差點就射中肺部,所幸只射中背部。

工會表示,他們的會員上班期間時常遭到言語或肢體攻擊。

