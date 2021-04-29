共和黨國會議員反駁拜登演說

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在拜登總統的演講結束後，非洲裔的南卡州聯邦參議員Tim Scott代表共和黨作出回應。

Scott指，拜登和民主黨未能兌現他們的承諾，他表示拜登似乎是個好人，演講也充滿了很多好話，不過他認為拜登在演講中承諾特定的領導方式，呼籲團結國家，以及不管投票給誰，他都會為全美國人民治理國家，這些都是他說過的承諾，沒有新意。

Scott又指，現在美國不需要空虛的陳腔濫調，而是需要實質的政策和進展，能夠將大家拉得更近，而拜登和民主黨過去三個多月來的行動，只會把大家拉得更遠。

他指出，一位承諾將美國人團結在一起的總統，不應該推動使我們四分五裂的議程，美國家庭應該得到更好的待遇，我們知道什麼是更好。

Scott強調，在疫情前，美國出現最包容性的經濟，非洲裔、拉美裔與亞裔的事業率最低，而最底層的25%人，工資增長比最高層的25%人來的快。

他也提到共和黨讓民眾更容易投票和更難舞弊，他也指出，美國最好的未來不是來自華盛頓的計劃，或社會主義夢想，而是來自所有人、不分族裔、不分政黨、警察與黑人社區和睦相處，在一起生活在世上最偉大的國家。

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