共和黨國會議員反駁拜登演說

【KTSF】

在拜登總統的演講結束後,非洲裔的南卡州聯邦參議員Tim Scott代表共和黨作出回應。

Scott指,拜登和民主黨未能兌現他們的承諾,他表示拜登似乎是個好人,演講也充滿了很多好話,不過他認為拜登在演講中承諾特定的領導方式,呼籲團結國家,以及不管投票給誰,他都會為全美國人民治理國家,這些都是他說過的承諾,沒有新意。

Scott又指,現在美國不需要空虛的陳腔濫調,而是需要實質的政策和進展,能夠將大家拉得更近,而拜登和民主黨過去三個多月來的行動,只會把大家拉得更遠。

他指出,一位承諾將美國人團結在一起的總統,不應該推動使我們四分五裂的議程,美國家庭應該得到更好的待遇,我們知道什麼是更好。

Scott強調,在疫情前,美國出現最包容性的經濟,非洲裔、拉美裔與亞裔的事業率最低,而最底層的25%人,工資增長比最高層的25%人來的快。

他也提到共和黨讓民眾更容易投票和更難舞弊,他也指出,美國最好的未來不是來自華盛頓的計劃,或社會主義夢想,而是來自所有人、不分族裔、不分政黨、警察與黑人社區和睦相處,在一起生活在世上最偉大的國家。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。