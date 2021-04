舊金山華裔家長發起罷免三名教育委員行動

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)一群華裔家長在中華總會館召開記者會,要求市民簽名支持罷免三名舊金山教育委員。

這群華裔家長發起罷免3名舊金山教育委員,包括教委會主席盧佩斯(Gabriela Lopez)、高勵思(Alison Collins),以及莫力加(Faauuga Moliga)。

家長蔡韻聲(Cindy Choi)說:「一個充滿歧視,不懂得分配教育資源,不懂得如何為我們提升教育質素的人,這三位朋友,我們能如何安心給他們為我們下一代教育作好準備。」

兩名華裔家長不約而同講到他們讀9年級的子女。

家長林文傑(Man Kit Lam)說:「我9年級的兒子,已經沒有到學校上課一年,他留在家裡很不開心,在家裡用電腦上網課是很難受的,他從未踏入過高中一步,結識不到新的朋友,變得非常沮喪。」

家長陳展明(Kevin Chan)說:「我的女兒是Lowell高中9年級學生,暑假後升10年級,她從未進過她的學校,沒有親身見過她的朋友和老師,她失去這些寶貴的時刻。」

家長們不滿教委會在疫情期間學校仍然關閉之際,辯論學校改名的問題,以及改變Lowell高中收生制度,家長指出,全州不少公立學校已經重開,而舊金山的學校仍然未全面重開親身授課。

家長李翠梅Laura Lee說:「在家裡退步許多,他們本身成績只是過得去,可是因為這個疫情,他們的成績差了許多,我希望教育局做點事情,不是短時間,已經13個月。」

本台聯繫過舊金山聯合校區,校區發言人表示,所有教育委員正專注重開學校以及籌備秋季開課,暫時未有回覆,家長發起的罷免行動,也得到華裔社區人士的支持。

中華總會館商董李殿邦說:「今天你們在這裡舉行記者會,更顯示出中華會館,我們對抗外來不友好勢力,以及行為,是你們的堅強後盾,中華會館會盡我們的能力,支持你們的罷免行動。」

罷免三名教委的行動,分別需要最少51,000個有效的舊金山選民簽名,發起罷免行動的家長,這個週末會在華埠、日落區、列治文區,以及Lowell高中外面收集選民簽名。

查詢詳情,請點擊:recallsfschoolboard.org

中文查詢熱線:(415) 545-8308

收集選民簽名日期和地點:

5月1號 星期六:舊金山華埠花園角,早上11時至下午4時

5月2號 星期日:列治文區農夫市場(3 Avenue夾Clement街) 上午9時至下午2時

5月2號 星期日:日落區農夫市場(37th Avenue夾Ortega街)上午9時至下午3時

5月2號 星期日:Lowell高中,上午11時至下午1時 (無需下車)

