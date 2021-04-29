舊金山華裔家長發起罷免三名教育委員行動

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）一群華裔家長在中華總會館召開記者會，要求市民簽名支持罷免三名舊金山教育委員。

這群華裔家長發起罷免3名舊金山教育委員，包括教委會主席盧佩斯（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins），以及莫力加（Faauuga Moliga）。

家長蔡韻聲（Cindy Choi）說：「一個充滿歧視，不懂得分配教育資源，不懂得如何為我們提升教育質素的人，這三位朋友，我們能如何安心給他們為我們下一代教育作好準備。」

兩名華裔家長不約而同講到他們讀9年級的子女。

家長林文傑（Man Kit Lam）說：「我9年級的兒子，已經沒有到學校上課一年，他留在家裡很不開心，在家裡用電腦上網課是很難受的，他從未踏入過高中一步，結識不到新的朋友，變得非常沮喪。」

家長陳展明（Kevin Chan）說：「我的女兒是Lowell高中9年級學生，暑假後升10年級，她從未進過她的學校，沒有親身見過她的朋友和老師，她失去這些寶貴的時刻。」

家長們不滿教委會在疫情期間學校仍然關閉之際，辯論學校改名的問題，以及改變Lowell高中收生制度，家長指出，全州不少公立學校已經重開，而舊金山的學校仍然未全面重開親身授課。

家長李翠梅Laura Lee說：「在家裡退步許多，他們本身成績只是過得去，可是因為這個疫情，他們的成績差了許多，我希望教育局做點事情，不是短時間，已經13個月。」

本台聯繫過舊金山聯合校區，校區發言人表示，所有教育委員正專注重開學校以及籌備秋季開課，暫時未有回覆，家長發起的罷免行動，也得到華裔社區人士的支持。

中華總會館商董李殿邦說：「今天你們在這裡舉行記者會，更顯示出中華會館，我們對抗外來不友好勢力，以及行為，是你們的堅強後盾，中華會館會盡我們的能力，支持你們的罷免行動。」

罷免三名教委的行動，分別需要最少51,000個有效的舊金山選民簽名，發起罷免行動的家長，這個週末會在華埠、日落區、列治文區，以及Lowell高中外面收集選民簽名。

查詢詳情，請點擊：recallsfschoolboard.org

中文查詢熱線：(415) 545-8308

收集選民簽名日期和地點：

5月1號 星期六：舊金山華埠花園角，早上11時至下午4時

5月2號 星期日：列治文區農夫市場（3 Avenue夾Clement街） 上午9時至下午2時

5月2號 星期日：日落區農夫市場（37th Avenue夾Ortega街）上午9時至下午3時

5月2號 星期日：Lowell高中，上午11時至下午1時 （無需下車）

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